¿A qué hora y dónde ver Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 de la Premier League 2025-26?

Manchester City y Arsenal se enfrentan el domingo 19 de abril en uno de los partidos más importantes, esperados y resonantes de la competencias europeas. En el marco de la fecha 33 de la Premier League 2025-26, el Etihad Stadium será testigo de una nueva edición del llamado clásico moderno del fútbol inglés, así que ahora podrás enterarte de los detalles más importantes del juego.

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Fuente: Premier League.

Hablando un poco de cómo llegan los equipos al partido, Manchester City viene en crecimiento y durante las últimas jornadas ha demostrado una notable mejoría. Golearon 3-0 a Chelsea en condición de visita, igualaron 1-1 ante West Ham, igualaron 2-2 frente a Nottingham Forest, lograron imponerse por 1-0 contra Leeds United jugando en Elland Road y vencieron 2-1 a Newcastle.

Por otro lado, Arsenal está siendo duramente cuestionado por el rendimiento colectivo e individual del equipo, así que no viene tan bien que digamos. Perdieron 2-1 en casa frente a Bournemouth, vencieron 2-0 a Everton, derrotaron 1-0 a Brighton en condición de visita, ganaron 2-1 contra Chelsea y goleadon 4-1 a Tottenham. Eso sí, en FA Cup y Carabao Cup dejaron muchísimo qué desear.

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¿A qué hora juegan Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26?

9:30 | México (CDMX)

10:30 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:30 | Reino Unido

¿Dónde ver Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26?

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

España | DAZN, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y DAZN 1

Estados Unidos | NBC, Telemundo y Peacock.

México y Centroamérica | HBO Max y TNT.

Posibles alineaciones en el duelo Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26

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Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodrigo Hernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Arsenal | David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori;Martín Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz; Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

DATOS CLAVES

Manchester City llega al clásico moderno tras golear 3-0 al Chelsea, mientras que el Arsenal viene de vencer 4-1 al Tottenham en la jornada previa.

llega al clásico moderno tras golear al Chelsea, mientras que el viene de vencer al Tottenham en la jornada previa. El partido se disputará este domingo 19 de abril a las 10:30 horas (Perú/Colombia) en el Etihad Stadium .

a las (Perú/Colombia) en el . Las alineaciones proyectan figuras como Erling Haaland en los “Citizens” y el posible atacante Viktor Gyökeres en los “Gunners”.