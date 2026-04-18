¿A qué hora y dónde ver Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 de la Premier League 2025-26?

Manchester City y Arsenal se enfrentan el domingo 19 de abril en uno de los partidos más importantes, esperados y resonantes de la competencias europeas. En el marco de la fecha 33 de la Premier League 2025-26, el Etihad Stadium será testigo de una nueva edición del llamado clásico moderno del fútbol inglés, así que ahora podrás enterarte de los detalles más importantes del juego.
Fuente: Premier League.
Hablando un poco de cómo llegan los equipos al partido, Manchester City viene en crecimiento y durante las últimas jornadas ha demostrado una notable mejoría. Golearon 3-0 a Chelsea en condición de visita, igualaron 1-1 ante West Ham, igualaron 2-2 frente a Nottingham Forest, lograron imponerse por 1-0 contra Leeds United jugando en Elland Road y vencieron 2-1 a Newcastle.
Por otro lado, Arsenal está siendo duramente cuestionado por el rendimiento colectivo e individual del equipo, así que no viene tan bien que digamos. Perdieron 2-1 en casa frente a Bournemouth, vencieron 2-0 a Everton, derrotaron 1-0 a Brighton en condición de visita, ganaron 2-1 contra Chelsea y goleadon 4-1 a Tottenham. Eso sí, en FA Cup y Carabao Cup dejaron muchísimo qué desear.
¿A qué hora juegan Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26?
- 9:30 | México (CDMX)
- 10:30 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)
- 12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:30 | Reino Unido
¿Dónde ver Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26?
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- Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium
- España | DAZN, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y DAZN 1
- Estados Unidos | NBC, Telemundo y Peacock.
- México y Centroamérica | HBO Max y TNT.
Posibles alineaciones en el duelo Manchester City vs. Arsenal por la fecha 33 Premier League 2025-26
Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodrigo Hernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Arsenal | David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori;Martín Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz; Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
DATOS CLAVES
- Manchester City llega al clásico moderno tras golear 3-0 al Chelsea, mientras que el Arsenal viene de vencer 4-1 al Tottenham en la jornada previa.
- El partido se disputará este domingo 19 de abril a las 10:30 horas (Perú/Colombia) en el Etihad Stadium.
- Las alineaciones proyectan figuras como Erling Haaland en los “Citizens” y el posible atacante Viktor Gyökeres en los “Gunners”.