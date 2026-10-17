Alineaciones de Man City e Ipswich Town por la Premier League: formaciones probables

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de ganarle 3-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Ipswich Town viene de ganarle 2-1 a Fulham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Man City e Ipswich Town
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.
Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Issa Diop, Dara O'Shea, Leif Davis, Saša Lukić, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.
Bajas y ausentes de Man City e Ipswich Town
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Ipswich Town:
- Jack Taylor (lesión de rodilla)
- Issahaku Fatawu (ausencia)
La previa de Man City e Ipswich Town: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de Perú)
- Estadio: Etihad Stadium
- Historial: 52 cruces — Man City ganó 17, Ipswich Town ganó 22 y empataron 13
- Último antecedente: 19/01/2025: Ipswich Town 0-6 Man City
- Próximo partido de Man City: vs. Aston Villa, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Ipswich Town: vs. Nottingham Forest, viernes 23 de octubre