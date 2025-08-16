Chelsea vs. Crystal Palace: horario, dónde ver por TV y online y alineaciones del partido de la fecha 1

Chelsea y Crystal Palace continúan la acción de la fecha 1 de la Premier League 2025-26. Ambos equipos se enfrentan en el Stamford Bridge de Londres en su estreno en la nueva temporada de la liga inglesa. Duro duelo entre el último campeón del Mundial de Clubes ante el reciente ganador de la Community Shield y la última FA Cup 2024-25.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Blues’ lograron el primer título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA tras vencer en la final al PSG con una contundente demostración de fútbol. Tras el receso y el merecido descanso, ahora van por su gran objetivo: el título de la Premier League.

Para lograr el título, no han escatimado en gastos en el mercado. Joao Pedro y Jamie Bynoe-Gittens llegaron durante el Mundial de Clubes, mientras que Estevao Willian, finalmente, se unió al club luego de cumplir los 18 años y terminada su etapa en Palmeiras.

Chelsea ganó el Mundial de Clubes 2025 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Del otro lado, aparecen las ‘Águilas’, que vienen dulces. Luego del histórico título de FA Cup, le sumaron el trofeo de la Community Shield, ganada el pasado fin de semana ante Liverpool por penales. Oliver Glasner cuenta con mucho crédito y espera hacer una buena campaña en la liga inglesa.

Crystal Palace viene de ser campeón del Community Shield (Getty Images).

Horarios del partido de la fecha 1, Chelsea vs. Crystal Palace

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 08:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 09:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 AM .

. Estados Unidos (PT): 06:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 07:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 03:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 02:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 10:00 PM.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver Chelsea vs. Crystal Palace por la Premier League?

El partido Chelsea vs. Crystal Palace tendrá transmisión en TV y streaming en Sudamérica. En todos los países de esta parte del continente se puede ver en vivo por ESPN y por Disney+.

En tanto, en Centroamérica y el Caribe se puede ver por la plataforma Max. En México, se puede disfrutar por el canal TNT Sports, mientras que se puede ver por las plataformas TNT Go, Max y Amazon Prime Video.

En los Estados Unidos, la transmisión del partido entre ‘Blues’ e ‘Eagles’ va por los siguientes canales y plataformas: fuboTV, SiriusXM FC, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y nbcsports.com

Publicidad

Publicidad

Alineaciones de Chelsea vs. Crystal Palace

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Daniel Múñoz, Adam Wharton, Will Hughes, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Jean-Philippe Mateta, Eberechi Eze. DT: Oliver Glasner.