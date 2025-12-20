Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Alejandro Duarte se fue renegando de Sporting Cristal y hoy festeja su llegada a Alianza Lima

Alejandro Duarte apenas fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima y ya salió al frente quejándose de su tiempo en Sporting Cristal.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Alejandro Duarte pasó de Cristal a Alianza.
© Producción Bolavip.Alejandro Duarte pasó de Cristal a Alianza.

Alejandro Duarte rompió el silencio tras su salida de Sporting Cristal y sus palabras no pasaron desapercibidas. El ahora portero de Alianza Lima dejó en claro que su despedida del club celeste estuvo marcada por momentos muy duros a nivel personal, especialmente luego de la grave lesión que lo alejó de las canchas.

Publicidad

“El tema mío ha sido muy duro en lo personal luego de mi lesión”, confesó Duarte, revelando que intentó salir de Cristal en hasta tres oportunidades con propuestas que, según él, incluso beneficiaban económicamente al club. Sin embargo, la dirigencia decidió no darle la salida, una postura que el jugador reconoció que nunca logró comprender y que terminó afectándolo profundamente en su día a día dentro de la institución.

El arquero fue más allá y admitió que esa situación lo golpeó anímicamente. “Fueron decisiones que me costó entender y la verdad que la pasé muy mal en el día a día”, sostuvo en charla con DSports Perú, dejando entrever un desgaste emocional que se fue acumulando con el paso de los meses.

Así, Alejandro Duarte pasó de la frustración y el desencanto en Sporting Cristal a celebrar una nueva etapa en Alianza Lima, convencido de que llega al lugar ideal para relanzar su carrera tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Qué dijo Duarte sobre su llegada a Alianza?

Alejandro Duarte se mostró feliz por poder dejar Sporting Cristal y ahora mira con entusiasmo su nuevo puesto en Alianza Lima. Sabiendo que llega para ser el segundo arquero, la meta del portero es consagrarse como titular y quitarle el puesto al guardameta Guillermo Viscarra.

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Alejandro Duarte y los hinchas explotaron: “No se entiende”

ver también

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Alejandro Duarte y los hinchas explotaron: “No se entiende”

Para el portero Alejandro Duarte, su llegada a Alianza Lima representa una revancha personal y profesional. “Ahora, en lo personal, creo que Alianza Lima es el mejor plantel del Perú”, afirmó con contundencia, una frase que rápidamente se viralizó y encendió la polémica en redes sociales.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuánto vale actualmente Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte vale 325 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Lo cierto es que su mejor valor fue de 700 mil euros en la temporada 2022 cuando tenía 28 años.

¿Cuánto dinero gana Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte gana 15 mil dólares, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por lo menos se llevará 180 mil dólares por temporada.

Publicidad

Datos claves

  • Alejandro Duarte fichó por Alianza Lima tras salir de Sporting Cristal.
  • El portero intentó salir de Cristal con tres propuestas económicas que fueron rechazadas previamente.
  • Duarte competirá por la titularidad en Alianza Lima contra el guardameta Guillermo Viscarra.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Noriega destacó a una figura de Alianza tras su llegada a Gremio
Alianza Lima

Noriega destacó a una figura de Alianza tras su llegada a Gremio

La decisión final de Boca con Advíncula ante los intereses de Alianza y Cristal: "Una oferta..."
Peruanos en el exterior

La decisión final de Boca con Advíncula ante los intereses de Alianza y Cristal: "Una oferta..."

Alianza fichó a Duarte y los hinchas explotaron: "No se entiende"
Alianza Lima

Alianza fichó a Duarte y los hinchas explotaron: "No se entiende"

Tras no continuar en Cristal, el equipo de Brasil que quiere a Jhilmar Lora por pedido de Moreira
Sporting Cristal

Tras no continuar en Cristal, el equipo de Brasil que quiere a Jhilmar Lora por pedido de Moreira

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo