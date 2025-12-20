Alejandro Duarte rompió el silencio tras su salida de Sporting Cristal y sus palabras no pasaron desapercibidas. El ahora portero de Alianza Lima dejó en claro que su despedida del club celeste estuvo marcada por momentos muy duros a nivel personal, especialmente luego de la grave lesión que lo alejó de las canchas.

“El tema mío ha sido muy duro en lo personal luego de mi lesión”, confesó Duarte, revelando que intentó salir de Cristal en hasta tres oportunidades con propuestas que, según él, incluso beneficiaban económicamente al club. Sin embargo, la dirigencia decidió no darle la salida, una postura que el jugador reconoció que nunca logró comprender y que terminó afectándolo profundamente en su día a día dentro de la institución.

El arquero fue más allá y admitió que esa situación lo golpeó anímicamente. “Fueron decisiones que me costó entender y la verdad que la pasé muy mal en el día a día”, sostuvo en charla con DSports Perú, dejando entrever un desgaste emocional que se fue acumulando con el paso de los meses.

Así, Alejandro Duarte pasó de la frustración y el desencanto en Sporting Cristal a celebrar una nueva etapa en Alianza Lima, convencido de que llega al lugar ideal para relanzar su carrera tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

¿Qué dijo Duarte sobre su llegada a Alianza?

Alejandro Duarte se mostró feliz por poder dejar Sporting Cristal y ahora mira con entusiasmo su nuevo puesto en Alianza Lima. Sabiendo que llega para ser el segundo arquero, la meta del portero es consagrarse como titular y quitarle el puesto al guardameta Guillermo Viscarra.

Para el portero Alejandro Duarte, su llegada a Alianza Lima representa una revancha personal y profesional. “Ahora, en lo personal, creo que Alianza Lima es el mejor plantel del Perú”, afirmó con contundencia, una frase que rápidamente se viralizó y encendió la polémica en redes sociales.

¿Cuánto vale actualmente Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte vale 325 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Lo cierto es que su mejor valor fue de 700 mil euros en la temporada 2022 cuando tenía 28 años.

¿Cuánto dinero gana Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte gana 15 mil dólares, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por lo menos se llevará 180 mil dólares por temporada.

Datos claves

Alejandro Duarte fichó por Alianza Lima tras salir de Sporting Cristal.

El portero intentó salir de Cristal con tres propuestas económicas que fueron rechazadas previamente.

Duarte competirá por la titularidad en Alianza Lima contra el guardameta Guillermo Viscarra.

