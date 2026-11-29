Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 09:05 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham necesita cortar una racha de empates que empieza a pesar en la tabla, mientras Bournemouth llega como uno de los equipos de mejor presente en la Premier League.
Son dos realidades distintas que se cruzan en el oeste de Londres: uno pelea por despegarse de la zona baja y el otro por meterse en puestos de competencia europea.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham no sabe lo que es ganar desde hace tres fechas y ya acumula tres empates seguidos, todos 1-1, ante Manchester City, Newcastle y Aston Villa. Esa seguidilla lo dejó 17° con 11 puntos en 11 partidos, una posición que incomoda para lo que el club suele pretender en la tabla.
Bournemouth, en cambio, llega de la mejor manera: ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo un 2-0 ante Nottingham Forest en la fecha pasada. Son 18 puntos y el séptimo puesto, números que lo mantienen metido en la pelea por los lugares de arriba de la tabla.
El historial entre Fulham y Bournemouth
El historial reciente le sonríe claramente a Bournemouth, que ganó 11 de los 21 cruces entre ambos y además sacó mejor diferencia de gol, con 35 tantos a favor contra 19 del Fulham. Los empates aparecen con frecuencia, siete en total, pero en los últimos encuentros directos el equipo de la costa sur se impuso en la mayoría, incluyendo el más reciente, un 1-0 como local en mayo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|Fulham vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|03/10/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|3-1
|Premier League
|14/04/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|29/12/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|10/02/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|3-1
|Premier League
|26/12/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|01/04/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|15/10/2022
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|23/04/2022
|Bournemouth vs. Fulham
|1-1
|Championship
|03/12/2021
|Fulham vs. Bournemouth
|1-1
|Championship
Horario del partido
- Perú: 09:05 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Fulham suma 11 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 18 puntos tras vencer a Nottingham Forest, Ipswich Town y Leeds.