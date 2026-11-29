Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 09:05 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham necesita cortar una racha de empates que empieza a pesar en la tabla, mientras Bournemouth llega como uno de los equipos de mejor presente en la Premier League.

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Son dos realidades distintas que se cruzan en el oeste de Londres: uno pelea por despegarse de la zona baja y el otro por meterse en puestos de competencia europea.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham no sabe lo que es ganar desde hace tres fechas y ya acumula tres empates seguidos, todos 1-1, ante Manchester City, Newcastle y Aston Villa. Esa seguidilla lo dejó 17° con 11 puntos en 11 partidos, una posición que incomoda para lo que el club suele pretender en la tabla.

Bournemouth, en cambio, llega de la mejor manera: ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo un 2-0 ante Nottingham Forest en la fecha pasada. Son 18 puntos y el séptimo puesto, números que lo mantienen metido en la pelea por los lugares de arriba de la tabla.

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El historial entre Fulham y Bournemouth

El historial reciente le sonríe claramente a Bournemouth, que ganó 11 de los 21 cruces entre ambos y además sacó mejor diferencia de gol, con 35 tantos a favor contra 19 del Fulham. Los empates aparecen con frecuencia, siete en total, pero en los últimos encuentros directos el equipo de la costa sur se impuso en la mayoría, incluyendo el más reciente, un 1-0 como local en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Fulham vs. Bournemouth 0-1 Premier League 03/10/2025 Bournemouth vs. Fulham 3-1 Premier League 14/04/2025 Bournemouth vs. Fulham 1-0 Premier League 29/12/2024 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 10/02/2024 Fulham vs. Bournemouth 3-1 Premier League 26/12/2023 Bournemouth vs. Fulham 3-0 Premier League 01/04/2023 Bournemouth vs. Fulham 2-1 Premier League 15/10/2022 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 23/04/2022 Bournemouth vs. Fulham 1-1 Championship 03/12/2021 Fulham vs. Bournemouth 1-1 Championship

Horario del partido

Perú: 09:05 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs

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En síntesis