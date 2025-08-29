Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Burnley con Oliver Sonne por la fecha 3 de la Premier League

Manchester United vs. Burnley en vivo vía ESPN: juegan este sábado 30 de agosto desde las 9:00 AM por la fecha 3 de la Premier League. El cotejo es vital para los ‘Diablos Rojos’ pues llegan tras ser eliminados de la EFL Cup, mientras que el cuadro del peruano Oliver Sonne tiene el empuje pues pasó a la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

En un partido muy esperado, Manchester United recibe a Burnley por la fecha 3 de la Premier League. Jugando en Old Trafford, los ‘Diablos Rojos’ no quieren que el cotejo sea una pesadilla, más luego de ser eliminados de la EFL Cup.

Pero por el lado del Burnley todo es alegría tras superar la ronda de la EFL Cup. Gracias a un gol del peruano Oliver Sonne, el cuadro de los ‘Claretes’ avanzó y llega con empuje para vencer al Manchester United en su propia casa.

Más todavía al saber que el Manchester United está golpeado e incluso tambalea la continuidad del técnico Ruben Amorim por los cuestionados resultados. Por el lado del rival, si bien perdió ante Tottenham, luego se recuperó tras vencer al Southampton.

Publicidad

Publicidad

Burnley celebró el gol de Sonne. (Foto: Burnley)

Alineaciones Manchester United vs. Burnley por la Premier League

La posible alineación titular del Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Mount, Cunha.

La posible alineación titular del Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster

Publicidad

Publicidad

Sonne festejando su gol con Burnley. (Foto: Burnley)

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Burnley por la Premier League?

Manchester United vs. Burnley juegan a las 9:00 AM de este sábado 30 de agosto. Enfrentándose por la fecha 3 de la Premier League, el cotejo se desarrollará en Old Trafford.

ver también Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord impresionante dentro del fútbol inglés

¿En qué canal ver Manchester United vs. Burnley por la Premier League?

El partido entre Manchester United y Burnley se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN (Acá en Disney+). Además, también tendrás todas las incidencias de Oliver Sonne en Bolavip Perú.

Publicidad

Publicidad