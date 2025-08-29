Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Burnley con Oliver Sonne por la fecha 3 de la Premier League

Manchester United vs. Burnley se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE vía ESPN este sábado 30 de agosto desde las 9:00 AM.

Por Aldo Cadillo

Manchester United vs. Burnley.
© Getty Images.Manchester United vs. Burnley.

Manchester United vs. Burnley en vivo vía ESPN: juegan este sábado 30 de agosto desde las 9:00 AM por la fecha 3 de la Premier League. El cotejo es vital para los ‘Diablos Rojos’ pues llegan tras ser eliminados de la EFL Cup, mientras que el cuadro del peruano Oliver Sonne tiene el empuje pues pasó a la siguiente ronda.

Publicidad

En un partido muy esperado, Manchester United recibe a Burnley por la fecha 3 de la Premier League. Jugando en Old Trafford, los ‘Diablos Rojos’ no quieren que el cotejo sea una pesadilla, más luego de ser eliminados de la EFL Cup.

Pero por el lado del Burnley todo es alegría tras superar la ronda de la EFL Cup. Gracias a un gol del peruano Oliver Sonne, el cuadro de los ‘Claretes’ avanzó y llega con empuje para vencer al Manchester United en su propia casa.

Más todavía al saber que el Manchester United está golpeado e incluso tambalea la continuidad del técnico Ruben Amorim por los cuestionados resultados. Por el lado del rival, si bien perdió ante Tottenham, luego se recuperó tras vencer al Southampton.

Publicidad
Imagen
Burnley celebró el gol de Sonne. (Foto: Burnley)

Alineaciones Manchester United vs. Burnley por la Premier League

La posible alineación titular del Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Mount, Cunha.

La posible alineación titular del Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster

Publicidad
Imagen
Sonne festejando su gol con Burnley. (Foto: Burnley)

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Burnley por la Premier League?

Manchester United vs. Burnley juegan a las 9:00 AM de este sábado 30 de agosto. Enfrentándose por la fecha 3 de la Premier League, el cotejo se desarrollará en Old Trafford.

Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord impresionante dentro del fútbol inglés

ver también

Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord impresionante dentro del fútbol inglés

¿En qué canal ver Manchester United vs. Burnley por la Premier League?

El partido entre Manchester United y Burnley se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN (Acá en Disney+). Además, también tendrás todas las incidencias de Oliver Sonne en Bolavip Perú.

Publicidad
La advertencia que Oliver Sonne le dejó a Manchester United a horas del duelo por Premier League: “Podemos ser…”

ver también

La advertencia que Oliver Sonne le dejó a Manchester United a horas del duelo por Premier League: “Podemos ser…”

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
La advertencia que Oliver Sonne le dejó al United a horas del duelo por Premier
Peruanos en el exterior

La advertencia que Oliver Sonne le dejó al United a horas del duelo por Premier

“Está como Gago contra Alianza Lima”: destruyen a Rúben Amorim tras derrota de Manchester United con equipo de Cuarta División
Fútbol europeo

“Está como Gago contra Alianza Lima”: destruyen a Rúben Amorim tras derrota de Manchester United con equipo de Cuarta División

Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Manchester United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26
Premier League

Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Manchester United por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

La nueva figura de 52 millones del Arsenal: campeón de Libertadores, sonó en Real Madrid y jugará el Mundial 2026
Premier League

La nueva figura de 52 millones del Arsenal: campeón de Libertadores, sonó en Real Madrid y jugará el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo