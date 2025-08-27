La advertencia que Oliver Sonne le dejó a Manchester United a horas del duelo por Premier League: “Podemos ser…”

Luego de ser el héroe en el más reciente triunfo de Burnley FC frente a Derby County en el marco de la segunda ronda de la Carabao Cup al anotar el gol del triunfo, ahora Oliver Sonne se alista para un tremendo desafío por Premier League de Inglaterra. Así es, el defensor peruano visitará en las próximas horas al siempre prestigioso e histórico Manchester United en el mítico Old Trafford.

Fuente: Getty Images

Si bien Manchester United no atraviesa un buen momento, el cual por cierto viene de varias temporadas atrás, debido a la eliminación a manos del modesto Grimsby Town FC por la segunda ronda de la Carabao Cup, Oliver Sonne no se confía y visualiza este siguiente encuentro como uno muy importante, al cual tampoco le tiene miedo y ha sido capaz de dejar un llamativo mensaje.

Y es que luego del triunfo por 2-1 ante Derby County, el defensor de la Selección Peruana brindó una entrevista sobre sus sensaciones respecto al gol convertido en el Turf Moor y no dudó en hablar de su próximo rival: Manchester United. “Nosotros creemos que podemos ser un equipo incómodo para varios clubes en la Premier League”; comentó en primera instancia para los canales del club inglés.

¿Qué más dijo Oliver Sonne sobre el duelo Manchester United vs. Burnley FC?

“Sabemos que tendremos un muy difícil partido este fin de semana ante Manchester United, pero dos partidos y dos victorias nos da la confianza de creer que tenemos chances y que tenemos la calidad, lo vimos hoy y la semana pasada. Nosotros creemos que podemos ser un equipo incómodo para varios clubes en la Premier League y tenemos que mostrarlo de nuevo este sábado, incluso si no es en nuestro estadio”; dijo Oliver Sonne en la previa del duelo por Premier League.

Es así que el popular ‘Vikingo de los Andes‘ evidencia una importante y muy interesante confianza en lo que pueda hacer junto al Burnley FC en la complicada visita que tendrá ante Manchester United en Old Trafford. Si bien en la previa cualquiera podría prensar que los locales son los grandes favoritos para triunfar, veremos qué sucede en este encuentro y sobre todo si es que el entrenador Scott Parker vuelve a confiar en el titularato del peruano.

Día, hora y canal del duelo Manchester United vs. Burnley FC por Premier League

El partido entre Manchester United vs. Burnley FC se jugará en el marco de la fecha 3 de la Premier League de Inglaterra y está programado para el próximo sábado 30 de agosto a las 9:00 hora local en el mítico Old Trafford. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguirla por medio de la cadena internacional ‘ESPN‘ y de la plataforma digital ‘Disney+‘ en el todo el territorio latinoamericano.

