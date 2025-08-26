Oliver Sonne con su tremendo golazo en el Burnley rompió un récord impresionante dentro del fútbol inglés

El reciente y significativo gol de Oliver Sonne con el Burnley en la EFL Cup ha marcado un hito para el fútbol peruano en Inglaterra. Este tanto, que selló la victoria de su equipo en el último minuto contra el Derby County, no solo fue crucial para el Burnley, sino que también puso fin a una notable sequía de más de siete años sin goles peruanos en las principales competiciones inglesas. Esta sequía se refiere específicamente a la élite del fútbol inglés, abarcando tanto la Premier League como los torneos de copa que incluyen a equipos de las dos primeras divisiones, como la FA Cup y la EFL Cup.

Récord roto por Oliver Sonne en Inglaterra

El último precedente en este nivel se remonta a la temporada 2017-2018, cuando André Carrillo anotó para el Watford en la Premier League. La trascendencia del gol de Sonne radica precisamente en este contexto de alto nivel competitivo, donde la presencia y el rendimiento de futbolistas peruanos habían sido escasos en los últimos años. Es fundamental, sin embargo, matizar la narrativa de una “sequía absoluta” para ofrecer una perspectiva más completa. Si bien el gol de Sonne es de gran relevancia por su contexto, es importante recordar que la presencia de jugadores peruanos en el sistema de ligas de Inglaterra no había desaparecido por completo.

Por ejemplo, Rodrigo Vilca, en 2021, también logró marcar en Inglaterra, aunque en una categoría inferior, la League One (Tercera División), mientras estaba cedido en el Doncaster Rovers. Este hecho demuestra que, aunque no se trataba de las categorías más importantes o de torneos de copa con equipos de las dos primeras divisiones, sí hubo futbolistas peruanos dejando su huella goleadora en el país. La diferencia clave con el gol de Sonne radica en el nivel de competición y la visibilidad que conlleva anotar en un torneo como la EFL Cup, que atrae mayor atención y enfrentamientos contra equipos de mayor envergadura.

Oliver Sonne continúa en crecimiento

Por lo tanto, el gol de Oliver Sonne no solo rompe una larga espera de más de siete años sin goles peruanos en las competiciones más relevantes de Inglaterra, sino que lo hace en un contexto de mayor trascendencia deportiva y mediática. Este logro lo une a una selecta lista de peruanos que han dejado su huella en el fútbol británico, una lista que incluye al legendario Nolberto Solano, quien se erige como el máximo goleador peruano en Inglaterra y un referente indiscutible, así como a André Carrillo, cuyo gol en la Premier League marcó el último antecedente antes de Sonne.

El impacto del gol de Oliver Sonne va más allá de asegurar la victoria para su equipo; también infunde nuevas esperanzas y expectativas en la comunidad futbolística peruana, anhelando ver a más futbolistas peruanos destacando y consolidándose en la alta competición inglesa, abriendo así las puertas para futuras generaciones de talentos. Este suceso no solo celebra un gol, sino que simboliza una renovada oportunidad para el fútbol peruano en el escenario internacional. Esperemos que esté llegando con la motivación a tope, para poder afrontar con la Selección Peruana, esta Fecha FIFA final por Eliminatorias Sudamericanas.