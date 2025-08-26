El golazo de Oliver Sonne que estremece Inglaterra: apareció como 9 de área

Oliver Sonne consiguió celebrar su primer gol en Inglaterra y lo hizo de una forma épica. El defensor peruano apareció en el último minuto para darle el pase a la siguiente ronda al Burnley en la EFL-Cup. Esto sin duda le hará ganar algunos puntos para mantenerse en la mente de su entrenador que esta temporada lo viene usando como revulsivo en los partidos.

Publicidad

Publicidad

En esta segunda ronda de la EFL-Cup ‘Los Clarets’ tuvieron al Derby County como rival de turno. Este partido lo jugaron en condición de local en el Turf Moor. Y el lateral nacional fue considerado como titular por el técnico Scott Parker que esta campaña viene usándolo mucho más dentro del plantel.

El conjunto del peruano consiguió anotar el primero del partido a los cuatro minutos por medio de Aaron Ramsey. Esto hacía pensar que sería un juego sencillo, pero se les fue complicando con el empate de Bobby Clark a los 35 del primer tiempo.

Todo indicaba que este juego terminaría en los penales. Pero fue ahí en donde Oliver Sonne apareció como un 9 de área. El lateral de 24 años levantó los brazos pidiendo el balón a Mike Trésor que no dudó en dársela. Con el balón al espacio, el defensor no tuvo miedo, ante la salida de Josh Vickers definió fuerte y abajo para darle la clasificación a su equipo.

Publicidad

Publicidad

Así fue el golazo de Oliver Sonne en Inglaterra:

Tweet placeholder

Los números de Oliver Sonne en Burnley

El lateral de 24 años viene siendo tomado en cuenta por su técnico Scott Parker que esta temporada le ha dado minutos en todos los partidos. Algo que parecía impensado teniendo en cuenta que jugando en la segunda división de Inglaterra nunca jugaba, pero ahora su situación es mucho más favorable con grandes oportunidades.

Es así como en este inicio de temporada ya registra: 3 partidos, 1 gol, 0 asistencias y todo esto en 185 minutos.

Publicidad

Publicidad

Oliver Sonne celebrando su primer gol (Foto: Burnley).

Hay que recordar que en su llegada al Burnley le terminó costando mucho conseguir oportunidades. En la Championship o segunda división de Inglaterra tan solo logró disputar un total de 5 partidos, sin goles ni asistencias en escasos 290 minutos en cancha.

¿Oliver Sonne titular en la Selección Peruana?

El gran presente que está teniendo Oliver Sonne hace que sea un jugador a tener en cuenta en la Selección Peruana. Su convocatoria fue firmada por Óscar Ibáñez, pero aun falta conocer que es lo que piensa en su rol en el equipo. Pues al venir participando en juegos de alto impacto haría pensar que merece un poco más de oportunidades en el once titular.

Publicidad

Publicidad

Sobre todo en este momento que Luis Advíncula no está pasando por su mejor etapa en Boca Juniors. En estos últimos juegos ha sido relegado al banco de suplentes por Miguel Ángel Russo. Por lo que podría comenzar a darse esto en la ‘Bicolor’, la cual ya espera poder tener un recambio generacional para lo que serán las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

ver también Richarlison dejó en ridículo a Oliver Sonne y marcó el 2-0 de Tottenham vs. Burnley