¿Nuevo caso Cole Palmer en Manchester City? Oferta de 30 millones, pero con una llamativa condición que es clave

Siguen las movidas en el fútbol europeo. En esta ocasión tiene como grandes protagonistas a Manchester City y a Nottingham Forest, quienes acaban de llegar a un reciente acuerdo por los servicios de James McAtee, volante inglés de 22 años que no tenía muchas chances de competencia dentro de los planes de Pep Guardiola y que ahora estará bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Manchester City

Ahora, ¿qué tiene que ver este fichaje con el caso Cole Palmer? Resulta que dentro de la negociación que se ha dado entre las directivas de Manchester City y Nottingham Forest existe una llamativa y muy singular cláusula en donde se estipula la posibilidad de una venta y sobre todo de una recompra para que de esta manera no vuelva a ocurrir lo mismo que con el actual atacante de Chelsea.

Y es que si bien recordamos, Cole Palmer pertenecía a las filas de los ‘Citizens’ y era una especie de talento en bruto que nunca terminó de explotar en la institución. En 2023 fue fichado por los ‘Blues’ y el resto es historia. Hoy es uno de los mejores jugadores del mundo e incluso líder en la Selección de Inglaterra, por lo que de seguro ahora no quieren que suceda lo mismo con James McAtee.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Chelsea

El acuerdo entre Manchester City y Nottingham Forest por James McAtee

“James McAtee al Nottingham Forest, ¡allá vamos! Acuerdo entre clubes para el centrocampista que se unió al #NFFC, como se reveló a principios de esta semana. Ficha inicial de 22 millones de libras, que puede llegar hasta los 30 millones, con opciones adicionales y cláusula de recompra. McAtee ya tiene cita médica”; informó Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @FabrizioRomano

Publicidad

Publicidad

Si bien es cierto que durante los últimos días se pudieron conocer distintos detalles sobre el arribo de James McAtee a las filas de Nottingham Forest, recientemente se pudo confirmar este fichaje y solo quedaría pendiente la evaluación médica para finiquitar una negociación que a partir de ahora podría ser clave incluso en otros equipos si es que quieren repatriar a sus talentos.

¿Cuánto cuesta James McAtee actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que James McAtee tiene una cotización internacional de 20 millones de euros. Con 22 años de edad y un futuro por delante muy prometedor, veremos qué tantas oportunidades tiene de ahora en más vistiendo la camiseta de Nottingham Forest de cara a la próxima Premier League de Inglaterraque está por iniciar.

Fuente: Transfermarkt

Publicidad

Publicidad

ver también Trabajó para Liverpool, pero se convirtió en espía del Bayern Múnich para seducir a Luis Díaz