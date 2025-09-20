DT de Burnley tomó drástica decisión con Oliver Sonne previo al duelo ante Nottingham Forest

Este sábado, Burnley recibirá a Nottingham Forest en el Turf Moor Stadium, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League 2025-26. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en esta etapa temprana del campeonato para mejorar su posición en la tabla.

Sin embargo, en la previa, el entrenador de los ‘Clarets’, equipo donde milita Oliver Sonne, tomó una decisión que sorprendió a muchos, generando dudas sobre el presente futbolístico del ‘Vikingo’.

DT de Burnley tomó radical decisión con Oliver Sonne

Y es que el estratega inglés Scott Parker volvió a dejar fuera de la convocatoria al lateral nacional. Esta decisión generó asombro entre los hinchas, ya que tampoco fue considerado en el reciente duelo frente a Liverpool.

Publicidad

Publicidad

Lista de convocados del Burnley (Burnley).

Cabe resaltar que, el equipo de Sonne llega de caer por 1-0 ante los dirigidos por Arne Slot, resultado que los ha dejado cerca del fondo de la tabla en la Premier League.

Bajo ese contexto contexto, Burnley necesita imperiosamente recuperar terreno y vencer a su próximo rival, por lo que está en la obligación de sumar de a tres.

Publicidad

Publicidad

Los números de Oliver Sonne

En lo que va de la presente temporada, Oliver Sonne ha sido convocado en cuatro encuentros: tres de ellos por la Premier League y uno más correspondiente a la EFL Cup 25/26.

Recordemos que, el futbolista de 24 años tiene contrato con el Burnley hasta mediados del 2029. Su arribo al club inglés se concretó luego de destacar con un sólido rendimiento en el Silkeborg de Dinamarca.