Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Leeds se metió entre los mejores ocho de la Premier League y llega con el envión de una goleada que lo reafirma como candidato a seguir escalando. Enfrente va a tener a un Coventry que no se guarda nada afuera de casa.

Publicidad

La diferencia en la tabla es grande, pero el equipo visitante viene mostrando que puede lastimar a cualquiera y eso le suma condimento al partido en Elland Road.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds llega con la confianza por las nubes después de liquidar al Chelsea 4-1 de visitante, un resultado que lo instala en el séptimo puesto con 17 unidades en 11 fechas. Antes de eso había sumado de local ante el Tottenham, aunque en el medio se le cruzó una derrota con Bournemouth que mostró que todavía tiene grietas por corregir.

Coventry está 15° con 12 puntos, lejos de los puestos de arriba, pero no llega apagado: viene de ganarle 3-2 de local a Crystal Palace en un partido con mucho vaivén. Antes había goleado 3-1 al Sunderland, aunque en el medio sufrió una caída clara frente al Everton que recordó que la visita a Elland Road no se le va a hacer sencilla.

Publicidad

El historial entre Leeds y Coventry

El historial entre ambos es amplio, con 66 enfrentamientos y una ventaja clara para el Leeds, que ganó 34 veces por 12 de Coventry y 20 empates. También en los goles se nota la diferencia: 100 contra 60 a favor del equipo local de este sábado.

En los cruces más recientes la tendencia sigue siendo favorable para el Leeds, que se impuso en los dos últimos duelos, aunque hubo un empate en el medio que mostró que Coventry sabe hacerse fuerte cuando le toca competir de igual a igual.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/02/2025 Coventry vs. Leeds 0-2 Championship 28/09/2024 Leeds vs. Coventry 3-0 Championship 06/04/2024 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 16/12/2023 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 14/02/2012 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 18/10/2011 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 05/02/2011 Leeds vs. Coventry 1-0 Championship 06/11/2010 Coventry vs. Leeds 2-3 Championship 01/01/2007 Leeds vs. Coventry 2-1 Championship 16/09/2006 Coventry vs. Leeds 1-0 Championship

Publicidad

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Brentford — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 12:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis