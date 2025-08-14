Liverpool vs. Bournemouth: hora, TV, cómo ver online y alineaciones del partido, fecha 1 de la Premier League 2025-26

La Premier League 2025-26 da inicio este viernes 15 de agosto con el vigente campeón como protagonista. El primer partido de la temporada en la liga inglesa tiene al Liverpool FC jugando como local en Anfield ante el AFC Bournemouth. Conoce todos los detalles del partido, a continuación.

Los ‘Reds’ llegan con un duro golpe por la derrota en la Community Shield a manos del Crystal Palace. Tras el empate 2-2, una buena actuación de Dean Henderson le dio el triunfo por penales 3-2 a las ‘Águilas’. Por eso, ahora, los dirigidos por Arne Slot buscan dejar atrás ese duelo e iniciar con el pie derecho en esta Premier League.

Para este partido inicial, Liverpool no puede contar con Ryan Gravenberch, suspendido del anterior torneo. En tanto, Connor Bradley no está a disposición por una molestia y Joe Gómez está en duda para integrar la convocatoria, pese a volver recientemente a los entrenamientos.

Arne Slot, DT del Liverpool (Getty Images).

Del otro lado, aparecen los ‘Cherries’, con el español Andoni Iraola, como entrenador, una de las revelaciones de los últimos años. Sin embargo, para este torneo, ha sufrido varias bajas por transferencias como los casos de Dean Huijsen (al Real Madrid), Ilya Zabarnyi (al PSG) y el propio Milos Kerkez (al Liverpool).

Djordje Petrovic y Adrien Truffert, dos de los fichajes que realizó Bournemouth en el mercado, apuntan a ser titulares y a sumar para evitar los goles de los ‘Reds’. En tanto, se sostienen Anthony Semenyo, Evanilson, Dango Outtara y tantos otros.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Bournemouth por la fecha 1 de la Premier League?

El partido Liverpool vs. AFC Bournemouth se disputa este viernes 15 de agosto en Anfield por la primera jornada de la Premier League 2025-26. Estos son los horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.

¿Dónde ver en vivo Liverpool vs. Bournemouth por la fecha 1 de la Premier League?

Liverpool vs. Bournemouth, en Anfield por la fecha 1 de la Premier League 2025-26, se juega este viernes 15 de agosto y tendrá transmisión internacional tanto en TV como en streaming para Latinoamérica.

Andoni Iraola, DT del Bournemouth (Getty Images).

En Sudamérica y Centroamérica, incluido el Caribe, el partido entre ‘Reds’ y ‘Cherries’ se puede ver en vivo por ESPN en TV, mientras que en streaming, puedes disfrutarlo por la plataforma Disney+.

En cambio, en México, el duelo se puede ver por Caliente TV. Y en Estados Unidos cuenta con las siguientes transmisiones: fuboTV, USA Network, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, nbcsports.com y Telemundo Deportes en vivo.

Alineaciones probables de Liverpool vs. Bournemouth

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitiké. DT: Arne Slot.

BOURNEMOUTH: Djordje Petrovic; Julián Araujo, Marcos Senesi, James Hill, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Anthony Semenyo, Marcus Tavernier, Dango Ouattara; y Evanilson. DT: Andoni Iraola.