A qué hora y dónde ver Manchester United vs. Newcastle por la fecha 18 de la Premier League 2025-26

Manchester United y Newcastle se enfrentan por la fecha 18 de la Premier League 2025-26. El mítico Old Trafford será testigo de uno de los partidos más importantes del fin de semana, además de ser el que prácticamente reciba las fiestas navideñas. Dicho esto, vamos a conocer todos los detalles de este encuentro para que no te pierdas incidencias de horarios y transmisiones.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Manchester United viene de perder 2-1 frente a Aston Villa en condición de visita, igualar 4-4 ante Bournemouth, vencer 1-4 a Wolves, igualar 1-1 contra West Ham y derrotar 1-2 a Crystal Palace. En el puesto 7 con 26 unidades, los dirigidos por Ruben Amorim necesitan un triunfo a como de lugar para seguir escalando en el campeonato.

Por otro lado, Newcastle empató 2-2 frente a Chelsea, perdió 1-0 ante Sunderland, venció 2-1 a Burnley FC, igualó ante Tottenham y goleó 4-1 a Everton jugando en condición de visita. En el puesto 11 con 23 unidades, los liderados técnicamente por Eddie Howe también buscarán los tres puntos de forma obligatoria, lo cual nos lleva a pensar que se viene un partidazo.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Newcastle por la fecha 18 de la Premier League 2025-26?

12:00 | Estados Unidos (Pacífico-PST)

13:00 | Estados Unidos (Montaña-MST)

14:00 | México y Estados Unidos (Central-CST)

15:00 | Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

16:00 | Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver Manchester United vs. Newcastle por la fecha 18 de la Premier League 2025-26?

Sudamérica | Disney+ Premium

Estados Unidos | NBC

España | DAZN 1

México | Fox One

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Newcastle por la fecha 18 de la Premier League 2025-26

Manchester United | Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez; Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu; Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha. DT: Rubem Amorim.

Newcastle | Aaron Ramsdale; Lewis Hall, Fabian Schär, Malick Thiaw, Lewis Miley; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Bruno Guimarães; Anthony Gordon, Nick Woltemade y Jacob Murphy. DT: Eddie Howe.

