Man City vs. Ipswich Town: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 7 de la Premier League

Man City e Ipswich Town se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Ipswich Town este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. El líder de la Premier League llega a este cruce con una racha que ilusiona a cualquier hincha y pocas ganas de frenar. Ipswich Town, en cambio, necesita puntos para no perderle pisada a la mitad de la tabla.

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Para el City es una oportunidad de seguir estirando la diferencia en la cima antes de que el calendario se complique. Para el Ipswich, en tanto, es la chance de dar una sorpresa que lo reacomode en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Man City llega como único puntero con 18 puntos en seis fechas y una producción goleadora que no da respiro: viene de golear 3-0 como visitante a Liverpool, tras haber ganado 5-3 de local ante Sunderland y 1-0 en la ida al clásico ante Manchester United. Tres triunfos al hilo con una diferencia de gol que asusta a cualquier rival.

Ipswich Town se mueve en la mitad de la tabla con 9 unidades y acaba de ganar de local 2-1 a Fulham, un resultado que le devolvió el envión tras la derrota 0-1 como visitante ante Everton. Antes de eso había sumado de visitante ante Crystal Palace, así que el equipo alterna buenos y malos partidos sin encontrar una racha sostenida.

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El historial entre Man City e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene más de un siglo de cruces, con 52 enfrentamientos en total, y el saldo global favorece a Ipswich Town por 22 victorias contra 17 del City, además de 13 empates. Sin embargo, el presente es otra historia: el City viene de golear 6-0 de visitante en el último antecedente y de ganar 4-1 como local antes de eso, mostrando una superioridad reciente que contrasta con la paridad de la estadística histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/01/2025 Ipswich Town vs. Man City 0-6 Premier League 24/08/2024 Man City vs. Ipswich Town 4-1 Premier League 07/05/2001 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Premier League 25/11/2000 Man City vs. Ipswich Town 2-3 Premier League 27/10/1999 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship 26/09/1999 Ipswich Town vs. Man City 2-1 Championship 18/02/1998 Man City vs. Ipswich Town 1-2 Championship 04/10/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 22/04/1997 Ipswich Town vs. Man City 1-0 Championship 16/08/1996 Man City vs. Ipswich Town 1-0 Championship

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 11:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis