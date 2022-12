Sudamérica vs Europa. Conmebol vs UEFA. Lionel Messi vs Kylian Mbappé. Argentina vs Francia. La final del Mundial de Qatar 2022 ya está aquí, el domingo tendremos nuevo campeón y tú puedes jugártela con tu preferido.

La Scaloneta quiere una nueva corona, porque llega con la moral en alto a la lucha por la gloria eterna, y ya sabe lo que es salir campeona, porque dio la vuelta olímpica en la pasada Copa América.

Los argentinos vinieron de menos a más en Qatar, porque cayeron en el debut ante Arabia Saudita, pero luego no los paró nadie con victorias ante México, Polonia, Australia, Países Bajos (en penales) y Croacia.

Los galos, en tanto, son los actuales campeones del mundo y quieren revalidar el título de 2018, situación que hizo por última vez Brasil, cuando ganó en Suecia 1958 y en Chile 1962.

Los franceses han tenido un camino tranquilo, porque le ganaron en el grupo a Australia y Dinamarca, y luego cayeron con Túnez poniendo equipo suplente. Tras ello dejaron eliminados a Polonia, Inglaterra y a Marruecos.

Argentina vs Francia se verán las caras este domingo desde las 10:00 horas de Perú, y tú puedes apostar por tu favorito.

Argentina vs Francia: ¿cuánto paga Marathonbet?

Apuesta con Responsabilidad +18. Las cuotas que aparecen en este artículo corresponden al momento de su redacción, por lo que, eventualmente, pueden variar hasta el inicio del partido, como en su desarrollo.