El defensor de la Selección Peruana no se achicó, habló sobre el amistoso ante España y mandó una frase demoledora a Lamine Yamal.

Renzo Garcés encendió la previa del amistoso internacional entre la Selección Peruana y la Selección de España con una declaración que rápidamente generó repercusión tanto en Perú como en territorio español.

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El defensor de Alianza Lima fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Lamine Yamal, una de las máximas figuras de la Selección de España y del FC Barcelona, y respondió con una frase que no tardó en viralizarse.

“Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”, comentó Renzo Garcés en entrevista con RPP Deportes, dejando en claro que no piensa dar ventajas si le toca enfrentarse al joven extremo español.

Sin embargo, la presencia de Lamine Yamal en el amistoso todavía es una incógnita debido a que actualmente se encuentra recuperándose de una lesión. Diversos reportes apuntan a que podría perderse los primeros encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque tampoco se descarta completamente que pueda sumar algunos minutos frente a Perú.

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Lamine Yamal, máxima estrella de la Selección de España, previo al amistoso ante Egipto en marzo del 2026. (Foto: Getty Images)

Renzo Garcés quiere jugar ante Haití y España

Más allá de la posible presencia de Lamine Yamal, el defensor peruano también destacó la importancia de los amistosos que disputará la Selección Peruana frente a Haití y España durante la próxima fecha FIFA.

“Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado”, afirmó Renzo Garcés. El encuentro frente a España será especialmente relevante porque marcará el último compromiso de la ‘Furia Roja’ antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que para Perú representará el cierre de su actividad internacional en la fecha FIFA de junio.

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Los jugadores convocados por la Selección Peruana para los partidos amistosos ante Haití y España válidos por la Fecha FIFA de junio. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué grupo del Mundial 2026 está España?

La Selección de España está en el Grupo H de la Copa del Mundo y jugará ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

¿Cuándo y en dónde juegan Perú vs. España?

El partido amistoso entre Perú vs. España se juega el lunes 8 de junio desde las 9:00 PM y en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México).

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Datos claves

Renzo Garcés encendió la previa del amistoso ante España con una contundente frase sobre Lamine Yamal.

La presencia del extremo del FC Barcelona es una incógnita debido a que se recupera de una lesión.

El defensor de Alianza Lima manifestó su deseo de jugar ambos partidos de la fecha FIFA de junio.