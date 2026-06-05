Alineación confirmada Perú vs Haití: cambios de Mano Menezes y ausencias por lesión

Estas serían las posibles alineaciones de Perú y Haití para el amistoso internacional que se jugará en Miami.

La Selección Peruana afrontará hoy, viernes 5 de junio, un amistoso internacional frente a Haití en el Nu Stadium de Miami. El equipo dirigido por Mano Menezes buscará mostrar una mejor versión y darle rodaje a sus nuevas incorporaciones ante un rival que ultima detalles para su participación en el Mundial 2026.

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Alineación confirmada de Perú

Perú afronta un nuevo examen internacional en su camino de preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Bajo la conducción de Mano Menezes, la ‘bicolor’ apuesta por renovar su plantel, aunque todavía no ha podido conseguir una victoria en este proceso.

Para este compromiso, Pedro Gallese será titular en el arco gracias a su experiencia y buen momento futbolístico. En defensa, Renzo Garcés liderara dicha zona por el destacado nivel que viene mostrando.

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En el mediocampo, Erick Noriega aparece como una de las principales cartas de Perú, acompañado por Jairo Concha y André Carrillo. En ataque, la ausencia de Álex Valera le abre espacio a Jhonny Vidales, mientras que Jairo Vélez será una pieza clave para generar juego y profundidad ofensiva.

Teniendo en cuenta ello, así formará el combinado nacional: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Velez y Jhonny Vidales.

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Alineación confirmada de Haití

Haití afrontará este amistoso con la mira puesta en su estreno mundialista ante Escocia. La selección caribeña aseguró su clasificación tras una destacada campaña en las Eliminatorias de Concacaf.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné atraviesa un gran momento y tiene en Duckens Nazon a su principal referente ofensivo. Además, gran parte de su plantel milita en clubes del fútbol europeo.

Así saldrían ‘los granaderos’ al campo de juego: Placide, Adé, Arcus, Delcroix, Expérience, Jean-Jacques, Bellegarde, Louicius, F. Pierrot, Providence e Isidor.

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DATOS CLAVES

La Selección Peruana juega hoy, viernes 5 de junio, un amistoso ante Haití.

El técnico Mano Menezes dirige el proceso de renovación en la selección de Perú.

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