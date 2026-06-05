Dónde ver EN VIVO Perú vs. Haití por amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Perú y Haití se enfrentan en el Nu Stadium de Miami en el marco de la fecha FIFA de junio y a continuación conoce cómo seguir el encuentro.

Perú y Haití miden fuerzas el día de hoy en un amistoso internacional que se disputará en el Nu Stadium ubicado en la ciudad de Miami. En una nueva prueba en lo que representa el proceso de Mano Menezes, se espera que el equipo de todos pueda mostrar distintas variantes y mejoría frente a un rival que a su vez se prepara para llegar en óptimas condiciones al debut del Mundial 2026.

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En cuanto a como llegan los equipos al encuentro de esta noche en territorio estadounidense, Perú viene de empatar 2-2 ante Honduras y perder 2-0 contra Senegal en el debut oficial de Mano Menezes en el mes de marzo. Por otro lado, Haití viene de golear 4-0 a Nueva Zelanda el pasado 4 de junio en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, así que están más entonados que nunca.

Ahora, si bien Haití es el equipo mundialista y se alista para enfrentar a rivales importantes como Brasil, Marruecos y Escocia, claramente la atención de los hinchas peruanos estará puesta en lo que pueda mostrar el equipo en esta reestructuración. Con jugadores nuevos y una base que pretende seguir apoyando al grupo, se espera una mejora respecto a los duelos de marzo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití por el amistoso internacional?

18:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

19:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

20:00 | Bolivia, Chile, Venezuela y República Dominicana

20:00 | Estados Unidos (ET)

21:00 | Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay

02:00 | España (06/06)

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¿Dónde ver Perú vs. Haití por el amistoso internacional?

Perú | ATV, América Televisión y Movistar Deportes

Streaming | América TV GO y Movistar TV APP

En Perú, muchos apostadores ya cerraron sus apuestas al ganador antes del torneo para aprovechar las cuotas actuales, que podrían caer una vez arrancada la competición.

Alineaciones de Perú vs. Haití por el amistoso internacional

Perú | Pedro Gallese; Oliver Sonne, Alfonso Barco, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Johnny Vidales. DT: Mano Menezes.

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Haití | Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kevin Duverne, Martin Experience; Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Dominique Simon, Ruben Providence; Wilson Isidor y Duckens Nazon. DT: Sébastien Migné.

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