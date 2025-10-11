Cambios radicales en Perú: Se reveló la lista de los nuevos convocados a la Selección Peruana para noviembre

Perú no pudo ante Chile y perdió 2-1 en Santiago. Si bien más allá del resultado del partido amistoso, hay varias consideraciones importantes. La primera es que César Inga tiene que tener más minutos pues fue el mejor de la Selección Peruana y la segunda es que se tienen que encontrar más variantes en la volante y defensa.

Bajo esta misma consigna, en el programa L1 MAX hablaron sobre quiénes serán los posibles nuevos convocados de Perú para la Fecha FIFA de noviembre. Recordando que jugamos ante Rusia y Chile, los panelistas coincidieron en cinco nombres,

“Piero Quispe, Alessandro Burlamaqui, Renato Tapia, Piero Cari y Víctor Guzmán”, fueron los nombres que los panelistas de L1 MAX brindaron y que deberían estar en la próxima lista de convocados de Perú para la Fecha FIFA de noviembre.

Además, también se mencionó si es que Juan Pablo Goicochea será llamado. Ya que si bien no jugó ningún minuto ante Chile, de no llamarlo quedaría en evidencia que no es del gusto del entrenador.

¿Qué nuevos jugadores serán convocados a Perú?

Para la Fecha FIFA de noviembre se espera que el técnico interino Manuel Barreto convoque a nuevos jugadores. Siguiendo con la línea de su última lista oficial, los futbolistas llamados serán jóvenes y otros consagrados que todavía tienen edad para un par de procesos más.

Bajo esa idea, el técnico interino Manuel Barreto convocará a cinco nuevos jugadores para los partidos amistosos que disputará Perú en noviembre ante Rusia y Chile: Piero Quispe, Alessandro Burlamaqui, Renato Tapia, Piero Cari y Víctor Guzmán.

Víctor Guzmán jugando para la Selección Peruana Sub 20. (Foto: Selección Peruana)

¿Contra quién juega Perú en noviembre?

Perú juega en noviembre partidos amistosos ante Rusia y Chile. Siendo ambos duelos en Rusia, ante el local será el miércoles 12 de noviembre y ante la ‘Estrella Solitaria’ el martes 18 de noviembre, ambos en el marco de la Fecha FIFA.