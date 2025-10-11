“Es un jugadón”: La reacción de la TV internacional al golazo de César Inga en el Perú vs. Chile

Ingresó con la responsabilidad de marcar su zona, pero terminó anotando un golazo y llevándose las palmas. Si bien Perú perdió 2-1 ante Chile, el partido para César Inga estuvo cargado de emoción y, en un balance general, de buen juego.

Publicidad

Publicidad

Además hay que mencionar que el DT de Chile elogió a César Inga por su gol en el partido entre Perú vs. Chile. Hasta las estadísticas le dieron su respaldo y lo colocaron como el segundo mejor jugador del cotejo.

Pero, más allá de estas emotivas situaciones, el mejor momento para César Inga fue cuando anotó. Valor extra: la narración chilena del tanto quedará grabada por siempre y más luego de haber bautizado la acción como “un tremendo jugadón”.

“Acá intenta ahora Inga, amaga Inga, remata y golazo de Perú. César Inga se fue afirmando en su zona, pues al inicio tenía problemas. Ahora subió por izquierda y es un tremendo jugadón. Son rápidos arriba los peruanos y muy habilidosos”, así fue la narración chilena sobre el gol de César Inga en el Perú vs. Chile.

Publicidad

Publicidad

César Inga anotó golazo en el Perú vs. Chile

César Inga se lució en el partido entre Perú vs. Chile. Recibiendo la segunda mejor puntuación del cotejo con 7.6 por parte de Sofascore, el lateral izquierdo mostró todo su talento y marcó un golazo en el primer tiempo.

El gol de César Inga sucedió en el primer tiempo del partido entre Perú vs. Chile. Justo cuando el reloj del Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago marcaba el minuto 40, César Inga realizó una gran jugada por izquierda y terminó anotando de forma espectacular.

Publicidad

Publicidad

César Inga celebrando su gol en el Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuánto gana César Inga?

César Inga gana 20 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

ver también Manuel Barreto reveló actitud de Alex Valera tras la derrota de Perú ante Chile: “Fue…”

¿Hasta cuándo César Inga tiene contrato con Universitario?

César Inga tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. Llegando en enero del 2025, el lateral izquierdo debutó con la Selección Peruana en un gran partido y se cree que pronto sería vendido al extranjero.

Publicidad

Publicidad