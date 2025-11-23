La CONMEBOL ha presentado una propuesta histórica y ambiciosa a la FIFA para el Mundial 2030, el cual celebrará su centenario en Sudamérica, España, Portugal y Marruecos. Este plan no solo busca expandir el torneo de 48 a 64 selecciones, sino que su objetivo primordial es asegurar la participación de todas sus federaciones miembro, un escenario que beneficiaría enormemente a la Selección Peruana y a las demás naciones de la región.

¿Es beneficiada la Selección Peruana?

El punto central de esta estrategia es la ampliación del torneo de 48 a 64 equipos. Esta medida se concibe como un homenaje sin precedentes al centenario, con la meta de establecer un récord de participantes que refleje la magnitud de la conmemoración. Aunque esta expansión implica desafíos logísticos significativos y un aumento de 104 partidos, la CONMEBOL la defiende como una acción excepcional para honrar el legado del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

Selección Peruana clasificaría al Mundial 2030. (Foto: X).

La esencia de esta “cruzada histórica” radica en la petición de cupos, según conoció Bolavip. Con Uruguay, Argentina y Paraguay ya clasificados automáticamente como co-anfitriones sudamericanos, la CONMEBOL solicita mantener intactas las 6 plazas y media que le corresponden bajo el actual formato de 48 equipos. De aprobarse, esto significaría que los siete equipos restantes —Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile y Perú— competirían por un total de 6 cupos directos y 1 para el repechaje intercontinental.

Selección Peruana espera por esta decisión

Si esta moción es aprobada, las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2030 se simplificarían drásticamente. El nuevo sistema garantizaría el pase directo a la Copa del Mundo a seis de los siete equipos en competencia, dejando a solo un equipo en la instancia de repechaje. Esta situación incrementaría al máximo las posibilidades de la Selección Peruana de asegurar su lugar en el torneo del centenario.

Históricamente, la FIFA ha respetado el número de cupos asignados a cada confederación, sin contar las plazas de los anfitriones. No obstante, el Mundial 2030 es inédito: será la primera vez con hasta seis anfitriones y la primera en la que los tres países sudamericanos solo albergarán los partidos inaugurales. Este factor podría motivar a la FIFA a reevaluar la fórmula tradicional de distribución.

CONMEBOL hace un pedido histórico

La decisión final sobre la ampliación a 64 equipos y la asignación de los cupos adicionales recae en el Consejo de la FIFA. Este cuerpo deberá equilibrar el impacto logístico, la calidad deportiva y las presiones de otras confederaciones (como la UEFA) con el valor simbólico de la celebración del centenario. Esta audaz gestión mantiene expectantes a los hinchas y a la Selección Peruana, que ven en ella una oportunidad de oro para sellar su presencia en la gran fiesta del fútbol mundial.

