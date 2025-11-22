Si algo se está buscando en el Perú son nuevos jugadores, que puedan aportar a la Selección Peruana en el presente y futuro. Pero la realidad es que es algo complicado, lastimosamente la formación en el país no es la mejor. Esto hace que a la hora de emigrar o competir con otros países, se note una diferencia enorme de nivel. Es así como un goleador que en divisiones menores la rompía, ahora que emigró a España, se le ve opacado y desaparecido del mapa.

En este caso hablamos de un joven de tan solo 22 años, que para muchos ya debería estar compitiendo para estar en la Selección Peruana. Pero que ahora el nivel no le da para eso, pese a haber logrado emigrar de muy joven. Pero no termina de convertirse en el jugador que podría esperarse, más que está en una división baja en el país europeo.

¿Quién es el delantero que desapareció en España?

Se trata de Sebastien Pineua, atacante de 22 años de edad que en este momento está jugando en el recordado Recreativo Huelva, club que en el pasado estuvo en la Primera de España. Pero ahora no la pasa nada bien, por eso lo estamos viendo en la Segunda Federación, que viene a ser la cuarta división de este país, en donde compiten 90 equipos semiprofesionales.

Sebastien Pineau (Foto: Recreativo Huelva).

Hasta acá llegó el exatacante de Alianza Lima, que busca una oportunidad para seguir forjando su carrera. Pero no la está pasando nada bien, no ha logrado demostrar su nivel y en esta temporada 2025/2026 se mantiene lejos de poder jugar. Casi siempre es dejado de lado y esto quiere decir que no aparece ni en el banco de suplentes. En un total de 10 juegos, ya que uno fue pospuesto, solo ha estado en la cancha en 1 de ellos, en 2 se quedó en el banco y los otros no estuvo en lista.

Esto deja la sensación de que se perdió un jugador, pues a su edad debería estar compitiendo, teniendo más chances. Pero estando en cuarta división y no pudiendo ganarse un lugar, habla mucho del nivel que está teniendo. Posiblemente una vuelta a la Liga 1 podría ser un empujón importante para que pueda volver a tener continuidad y así gane confianza, lo que posiblemente le esté faltando para ser considerado como titular.

Hace poco el peruano logró anotar en un partido amistoso, por lo que se espera que esto le pueda ayudar a ganar más confianza. Así como llenarle los ojos a su entrenador Pedro Morilla, para que pueda usarlo más a menudo en los partidos.

Así fue el gol de Sebastien Pineau:

Perú le ganó a Chile por Sebastien Pineau

Hay que recordar que este futbolista nació en Chile, exactamente en Santiago, pero debido a sus padres tiene ascendencia peruana y también francesa. Por ese motivo, en su momento hubo una disputa entre los rivales del Pacífico por tenerlo en sus filas. Cada uno lo probó, le dio la confianza para que pueda jugar.

Pineau jugando por Chile.

En un momento todo indicaba que se vestiría con ‘La Roja’ para el Sudamericano Sub 20, pues le estuvo dando más oportunidades. Al final terminó decantándose por el conjunto ‘Bicolor’, eso sí no le terminó de ir nada bien en este certamen. En el 2023 enfrentó a Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina, en todos estos juegos tuvo minutos, pero no anotó ni un solo gol, menos obtuvo victorias y el cuadro patrio quedó eliminado con 0 puntos.