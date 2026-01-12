Renato Tapia estalla contra Agustín Lozano por malos manejos en la FPF: “No voy a soportar…”

Renato Tapia fue uno de los futbolistas que quedó al margen de las últimas convocatorias de la Selección Peruana durante el interinato de Manuel Barreto. Mientras se define al próximo entrenador, el volante del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos criticó la gestión actual en la FPF y desmintió haber solicitado la continuidad de Óscar Ibáñez.

“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal”, señaló Tapia en diálogo con el programa de YouTube ‘Doble Punta’.

Renato Tapia negó haber pido continuidad de Ibáñez

Al ser consultado sobre un posible pedido para que Óscar Ibáñez continuara al mando tras el cierre de las Eliminatorias, Renato Tapia admitió que, junto a otros jugadores, sostuvieron una conversación con Agustín Lozano.

Sin embargo, aprovechó en dejar en claro que en ningún momento se planteó una exigencia ni se solicitó la designación de otro entrenador.

“Eso estuvo pasando últimamente. He visto información de que yo pedí un técnico u otro. Al final, la decisión es del presidente, del director deportivo y ahora de Jean (Ferrari). Nadie le pidió explícitamente que tenía que quedarse (Óscar) para estar felices o, si no, el ciclo se venía abajo. Creíamos que lo mejor era que se quedara Óscar porque era un periodo de transición”, explicó.

¿Culpó a Agustín Lozano de revelar información?

En esa línea, el popular ‘Cabezón’ recordó la conversación que mantuvieron con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Además, señaló que varios futbolistas consideraban que podían contribuir durante ese proceso de transición gracias a su experiencia y conocimiento del grupo.

“Consideramos que algunos debíamos estar para que la transición ocurra de la mejor manera. Aportar desde la experiencia, no necesariamente desde dentro del campo y un sinfín de cosas que dentro de las concentraciones son importantes”, expresó en un inicio.

Además, agregó lo siguiente: “Se lo hicimos saber al presidente. Obviamente, conversamos y, ‘¡Oh casualidad!’, sale esta información. De los jugadores es muy difícil que haya salido la información. Un montón de cosas que me tienen cansado y frustrado (…) Gracias a Dios estoy lejos de todo esto ahora mismo, con mi familia, concentrándome en lo mío”, sentenció.

