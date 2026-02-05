Alfonso Barco analizó la razón por la que no es convocado a la Selección Peruana: “Mi papá y Lozano no se llevan bien”

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en una etapa de transición y a la espera de que se puedan sumar nuevos elementos en las próximas convocatorias, sobre todo cuando Mano Menezes ya fue anunciado como entrenador, cualquiera pensaría que el nombre de Alfonso Barco será parte de dicho escenario y por ello es que se dio un análisis respecto a sus continuas ausencias.

Con un buen nivel mostrado durante el último tiempo compitiendo en Defensor Sporting de Uruguay, Emelec de Ecuador y ahora siendo uno de los fichajes más importantes del HNK Rijeka de Croacia, Alfonso Barco descartó la posibilidad de que los altercados entre su padre Álvaro Barco y Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tengan que ver en su ausencia en las nóminas.

Fuente: HNK Rijeka.

“Hace dos años vengo recibiendo cada fecha FIFA la reserva para ser convocado, pero hasta ahora no se ha dado. Mi viejo y el presidente de la FPF no se llevan muy bien, pero yo soy otra persona. Soy un profesional que hace seis años juega al fútbol y soy un ente que no tiene nada que ver con mi viejo. Todo lo que pueda decir no se tiene que relacionar a mí”; reveló Alfonso Barco en ‘Doble Punta‘.

Frente a este posible escenario, el cual por cierto tampoco es que lo tenga muy en cuenta como una drástica razón, Alfonso Barco prefiere enfocarse en otro motivo que sí depende exclusivamente de la evolución que pueda encontrar en su juego. “Si no estoy o no me han llamado, quiero pensar que es porque me falta crecer y mejorar y no porque mi viejo está peleado con tal o cual”.

¿Por qué existe una mala relación entre Álvaro Barco y Agustín Lozano?

Fiel a su estilo, desde que Álvaro Barco tomó la dirección deportiva de Universitario de Deportes ha sido uno de los personajes más críticos hacia las decisiones que viene tomando la Federación Peruana de Fútbol. Es más, uno de los últimos episodios tuvo que ver cuando el directivo merengue llamó ‘cádaver’ a la Liga 1 por la manera en cómo se maneja la constante organización.

A raíz de ello es que desde las oficinas de la FPF no se quedaron callados y emitieron un contundente comunicado para aclarar todos los aspectos que generaron incertidumbre, sobre todo al enfocarse en los derechos de televisión que tantos cuestionamientos ocasionaron en la previa del inicio de la Liga 1. En resumen, así es como Alfonso Barco podría verse perjudicado en el objetivo de ser convocado a la Selección Peruana cuando existen conflictos con su padre.

Fuente: FPF.

