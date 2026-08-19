Christian Cueva sueña con volver a la Selección Peruana y confiesa el mérito que deberá cumplir

Christian Cueva reveló lo que tiene que cumplir sí o sí para sumarse a las planificaciones de Mano Menezes. Se vienen amistosos internacionales en el extranjero, así que el '10' espera volver a trabajar en Videna.

Ahora que la Selección Peruana se prepara para disputar amistosos internacionales entre fines de agosto e inicios de septiembre, apareció la voz de Christian Cueva para hablar sobre un posible regreso al equipo. El actual volante de Sport Boys, quien todavía no ha logrado la continuidad necesaria, reveló que existe una situación clave en donde deberá cumplir un mérito especial.

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Resulta que Sport Boys disputó un partido de práctica ante la Selección Peruana Sub-20 en las instalaciones de Videna y Christian Cueva estuvo presente en los trabajos del equipo chalaco. Es más, se dio un encuentro con Agustín Lozano y fueron fotografiados juntos en un abrazo muy amigable. Dicho esto, el volante atendió a la prensa local y contó detalles sobre un ansiado regreso a la Bicolor.

Fuente: Instagram Agustín Lozano.

“Si se da la oportunidad en algún momento de regresar a la Selección Peruana, ahí estaré. Pero que sea por mérito propio. Defenderé la camiseta como siempre lo ha hecho”; declaró Christian Cueva y claramente podemos entender que existe una revancha consigo mismo sobre el rendimiento que deberá mostrar en Sport Boys en los partidos que se le vienen en el Torneo Clausura 2026.

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Christian Cueva conoce muy bien a Mano Menezes y al comando técnico de Perú

A pesar de todavía no haber sido convocado durante el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes, siendo algo que seguramente desea con ansias, Christian Cueva también comentó que conoce muy bien al comando de la Selección Peruana ya que durante su estadía en el fútbol brasileño tuvo la oportunidad de identificarlos. Además, se refirió a la cercanía con Jean Ferrari.

“En realidad los conozco, los enfrenté. Al profe en Brasil, a Jean Ferrari lo enfrenté como jugador. Tuvimos nuestro show, pero esto es fútbol“; finalizó ‘Aladino‘ hoy en las instalaciones de Videna. Veremos si es que el tiempo le da al volante de volver al equipo de todos, sobre todo cuando la convocatoria saldrá en las próximas horas y recién volvió a las canchas tras una lesión muscular.

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Fuente: La Bicolor.

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