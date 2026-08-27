Bombazo desde Videna: Agustín Lozano confiesa qué debe suceder para el regreso de Renato Tapia

Agustín Lozano aseguró que hoy habló por última vez sobre el caso de Renato Tapia. No quiso entrar en más detalles del pasado y solo tuvo palabras de elogio hacia el volante que podría volver a la convocatoria.

La Selección Peruana empieza a agarrar mayor notoriedad conforme se acercan los amistosos internacionales ante México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Es así que la próxima convocatoria es uno de los temas en cuestión ya que se esperan algunas novedades en los protagonistas, tal y como podría ser el caso de Renato Tapia y de quien el día de hoy Agustín Lozano habló por última vez.

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Fuente: Getty Images.

Luego de algunos incidentes en donde Renato Tapia cuestionó la gestión de la Federación Peruana de Fútbol presidida por Agustín Lozano durante los últimos años y mostró su forma de ver respecto a cómo se trabaja, coincidentemente dejó de ser convocado a la Selección Peruana. Es más, desde que Mano Menezes tomó el equipo, no ha sido llamado y ahora se habla de una posible vuelta.

“Esta es la última vez que voy a dirigirme sobre este tema porque ya muchas veces he respondido. Renato Tapia es un tremendo jugador y le tengo una gran admiración, pero la convocatoria no pasa por el presidente de la FPF. La convocatoria va por el técnico Mano Menezes. Quienes sean convocados no se trata de un gusto del presidente, sino del nivel de competencia que ofrecen para la Selección Peruana”; expresó Agustín Lozano en charla con los medios locales.

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Luego de revelar que la decisión depende únicamente de Mano Menezes, el mandamás de la FPF aseguró que no sabe si Renato Tapia será convocado pronto. “Ese es un tema que no me meto porque mi función como presidente es otra. Yo tengo un enorme respeto por él como por todos los jugadores de la selección. Espero que todos los futbolistas de la selección reciban de mí como presidente y mi comitiva el mayor de los respetos, lo demás no nos compete“.

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de Perú para la próxima fecha FIFA?

De acuerdo a distintas informaciones, se estima que la próxima convocatoria de la Selección Peruana se dará a mediados de septiembre y es muy probable que sea el viernes 18 luego de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 que Cienciano disputará ante Montevideo City Torque. Recién en dicho momento conoceremos las novedades y confirmaciones de Mano Menezes.

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Teniendo en cuenta que, desde el sábado 26 de septiembre, Perú enfrentará a Estados Unidos en Orlando, a México en New Jersey, a Canadá en Montreal y a Colombia en Miami, lo ideal es que el equipo tenga algunos días importantes para trabajar en Videna y luego viajar rumbo hacia Norteamérica. Veremos si es que finalmente Renato Tapia, y quizá otros referentes, vuelven a la nómina.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Agustín Lozano afirmó que la convocatoria de Renato Tapia depende únicamente de Mano Menezes .

afirmó que la convocatoria de depende únicamente de . La Selección Peruana disputará amistosos en septiembre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia .

disputará amistosos en septiembre ante y . La lista oficial de convocados se daría a conocer el viernes 18 de septiembre.