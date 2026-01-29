Con Mano Menezes como DT: todos los partidos amistosos que jugará la Selección Peruana en 2026

Con un nuevo proceso a la vista que será liderado técnicamente por Mano Menezes, quien por cierto ya se encuentra en el país para ser presentado oficialmente, la Selección Peruana tiene en la mira nuevos objetivos para este año 2026. Si bien no se tendrá competencia oficial, existen partidos amistosos de alto calibre que serán una gran prueba de fuego para el equipo nacional.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, hemos podido conocer que prácticamente la Selección Peruana estará de gira durante las fechas FIFA establecidas en el presente año. En cuanto a los amistosos de marzo, se jugará frente a Senegal y Jordania en Francia; mientras que en junio sería ante Estados Unidos, Países Bajos, Egipto o Escocia.

En el último tramo del año 2026, la Selección Peruana disputará 4 amistosos internacionales más que irán de la siguiente manera: en septiembre y octubre en territorios de México, Estados Unidos, Canadá y Perú. Eso sí, por ahora no se conoce con exactitud contra qué rivales. Finalmente, en el mes de noviembre se jugará en Japón para enfrentar a dicho país o a Corea del Sur.

Tweet placeholder

¿Qué buscará la Selección Peruana en los próximos partidos amistosos?

Sabiendo que no habrá competencia por los puntos y que solo quedará prepararse para el camino rumbo al Mundial 2030 ahora bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la Selección Peruana tendrá que encontrar mayores variantes de protagonistas y de juego en los próximos partidos amistosos que se disputarán a lo largo del presente año.

Otro aspecto a tener en cuenta es si verdaderamente existirá la postura del recambio generacional del que tanto se habla en la Federación Peruana de Fútbol. Con el objetivo primordial de clasificar a la próxima cita mundialista, está claro que no siempre hay tiempo para todo y justamente es ahí en donde veremos la determinación del estratega brasileño.

Fuente: Getty Images.

La última experiencia de Mano Menezes previo a firmar por la Selección Peruana

Mano Menezes dirigió a Gremio de Porto Alegre a mediados de la temporada 2025. En dicho periodo pudo trabajar con Erick Noriega, quien llegó proveniente de Alianza Lima tras una gran campaña y buenos rendimientos. El estratega brasileño dirigió 39 partidos con 14 triunfos, 13 caídas y 12 empates con un 46% de éxito. Hoy la vida y el fútbol lo pone en el camino de la Selección Peruana, esperando claramente que le vaya muy bien en los objetivos grupales.

DATOS CLAVES