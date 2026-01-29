Mano Menezes será el nuevo entrenador de la Selección Peruana de Fútbol masculino. Fue elegido por Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien tuvo otros candidatos para tomar el cargo como, por ejemplo, Gustavo Álvarez. Finalmente, el brasileño ganó la contienda y, tras el acuerdo económico, será anunciado en sociedad.

A sus 63 años, Mano Menezes tendrá su segunda experiencia al frente de una selección, ya que entre 2010 y 2012 dirigió a Brasil. Ha destacado más como entrenador de clubes donde ha tenido buenos ciclos en Gremio, Cruzeiro y Corinthians, entre otros.

La Selección Peruana confirma su nuevo entrenador, luego de un largo proceso para su elección, las entrevistas y la negociación. En tal caso, se convertirá en el sucesor oficial de Jorge Fossati, luego de los interinatos de Óscar Ibáñez y de Manuel Barreto.

La carrera de Mano Menezes y sus títulos

Mano Menezes es un entrenador de 63 años, que se encuentra libre luego de terminar su segundo ciclo al frente de Gremio. Se ha destacado por trabajar prácticamente en Brasil, aunque ha tenido antecedentes en clubes del exterior.

Su carrera en el fútbol profesional lo tuvo como jugador en los años setenta y ochenta donde estuvo en Rosario, Fluminense y Guaraní, todos equipos brasileños. Tras terminar su etapa como futbolista, se dedicó al estudio y a su trabajo como entrenador.

En 1997 debutó como director técnico en Guaraní. Así empezó una carrera por el ascenso donde dirigió a clubes como Brasil de Pelotas, Iraty, XV de Novembro, Caxias y Gremio. Precisamente, a éste último, lo ascendió al Brasileirao en 2005, logró ganar los Campeonatos Gaúchos de 2006 y 2007 y perdió la final de la Copa Libertadores 2007 (ante Boca Juniors).

En 2008, asumió en Corinthians, otro club con historia en Brasil. Lo ascendió al Brasileirao en ese mismo año. También ganó la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista de 2009. Esos buenos trabajos le permitieron llegar a la Selección Brasileña.

Asumió en 2010 en la ‘Verdeamarela’ con el objetivo de volver a poner en su lugar a la selección de su país. Tras fracasar en la Copa América 2011 y perder la final del Torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue despedido y reemplazado por Luiz Felipe Scolari.

Mano Menezes, director técnico de la Selección de Brasil (Getty Images).

Tras pasar por clubes como Flamengo o Cruzeiro, dirigió al Shandong Luneng Taishan de China en 2016 y, tiempo después, hizo lo propio en el Al Nassr de Arabia Saudita en 2021. Entre medio, sumó otros títulos a su carrera: dos Copas de Brasil en 2017 y 2018 y dos Campeonatos Mineiros en 2018 y 2019 con Cruzeiro.

Su último trabajo fue en Gremio en 2025, al que dirigió en 42 partidos. Ganó la Recopa Gaúcha, al vencer 2-0 a São José. Entre las curiosidades de su llegada a Perú, hay que mencionar que dirigió a Erick Noriega, llamado a ser uno de los líderes del futuro en ‘La Bicolor’.

¿Cuándo es el primer partido de Mano Menezes como DT de Perú?

Mano Menezes será oficializado como nuevo entrenador de la Selección Peruana el día jueves 29 de enero. Una vez que asuma su trabajo, empezará a trabajar de cara a lo que será su debut en la fecha FIFA de marzo.

Según últimos reportes, Perú estaría en negociaciones para enfrentar a dos selecciones que disputarán el Mundial 2026 en la fecha FIFA de marzo. Ese será el momento para el debut del brasileño al frente de ‘La Bicolor’.

