Así fue la llegada de Mano Menezes a Lima a horas de ser anunciado como DT de Perú

Este jueves 29 de enero, Mano Menezes arribó a Lima para iniciar su etapa al frente de la Selección Peruana. Un video difundido mostró cómo el técnico fue recibido por miembros de la delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para lo que será su presentación oficial.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes será el nuevo DT de Perú

Antes de la llegada de Mano Menezes, se informó que la FPF había alcanzado un acuerdo con el DT de 63 años para que tome el mando de la Selección Peruana, con la mirada puesta en el Mundial 2030. Menezes, quien recientemente dirigió a Gremio, afronta ahora un nuevo desafío en su carrera profesional.

Los miembros de su comando técnico fueron los primeros en arribar a la capital para reunirse con los directivos del máximo ente regulador del fútbol peruano. Horas después, el propio entrenador llegó en solitario y fue recibido por representantes de la Federación.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Ahora, el brasileño deberá enfocarse en ultimar los detalles para lo que será su presentación oficial ante los medios de comunicación en las instalaciones del Hotel Hyatt en San Isidro.

Los primeros retos de Mano Menezes como DT de Perú

ver también Quién es Mano Menezes y cuántos títulos tiene el nuevo DT de la Selección Peruana

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, el reto más importante que afrontará Mano Menezes al mando de la Selección Peruana será enfrentarse a dos selecciones europeas antes del inicio del Mundial 2026.

El mencionado comunicador también destacó que uno de esos equipos europeos sería de gran nivel, por lo que no se descarta que el duelo sea frente a selecciones como Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, España o Portugal.

Publicidad

Publicidad

“Perú va a enfrentar a dos selecciones mundialistas antes del Mundial. Una europea, si no son las dos, pero una es importante de Europa, eso está cerrado. Recuerden que todas las selecciones de Europa que jugarán un mundial quieren jugar con un sudamericano”, dio a conocer en ‘L1 Radio”.

DATOS CLAVES

El entrenador Mano Menezes llegó a Lima este jueves para dirigir a la Selección Peruana.

Los integrantes del comando técnico del brasileño arribaron a la capital antes que el estratega.

Publicidad

Publicidad