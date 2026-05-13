Puede jugar por la Selección Peruana, es goleador en Estados Unidos y Polonia lo convocó

La Selección Peruana va perdiendo contra Polonia en la búsqueda de un nuevo goleador que la viene rompiendo en Estados Unidos.

Si es que hay un puesto en el fútbol que la Selección Peruana está necesitando hace años es el de un nuevo delantero. Por lo visto hay varios que están brillando en el extranjero, pero en la Videna no se dan cuenta de esto y están perdiendo el camino frente a otras selecciones. En este caso tenemos a Polonia como uno de los que van primero por un cazador de goles.

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Su nombre es Andrew Montoya, quien tiene sangre peruana gracias a su padre. Pero en este caso, la selección europea lo terminó llamando a un campamento de captación según pudo dar a conocer el periodista César Mosquera.

Andrew Montoya entrenará con Polonia (Foto: César Montoya X).

El delantero que hoy milita en el Chicago FC United en la MLS Next en Estados Unidos participará en el “Gramy dla Polski”. El cual se tiene previsto que se realizará el siguiente 22 al 24 de mayo en la ciudad de Toronto.

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A diferencia de Perú, Polonia realiza este tipo de entrenamientos con la intensión de captar a jóvenes polacos que viven en el extranjero, en busca de ver cuales podrían terminar de ser considerados para las próximas selecciones juveniles.

¿Quién es Andrew Montoya?

Si bien no se conoce mucho sobre este joven jugador, tiene actualmente 13 años de edad, es categoría 2012. El atacante es de padre peruano y de madre polaca. Por ahora se dice que estaría siendo seguida por ambas selecciones, aunque la que primero dio el paso fue la de UEFA.

Por otro lado, este llamado se dio debido a su buena performance en Estados Unidos en donde ya suma la fría suma de 24 aportes de gol (Goles y Asistencias) en solo 17 partidos jugados.

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