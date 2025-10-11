Erick Delgado se la jugó y pidió a este crack para la Selección Peruana: “No tiene miedo”

Tras la caída de Perú por 2-1 ante Chile, varios exfutbolistas analizaron el partido. Siendo uno de ellos Erick Delgado, el panelista de L1 MAX no tuvo ningún problema en mencionar quién debe ser el próximo convocado.

Mencionando que tiene “talento” y que “no le tiene miedo a nada”, Erick Delgado dejó en clara su posición y además aseguró que espera verlo convocado para los próximos partidos que tendrá Perú en noviembre.

“Por lo que he visto, me hubiera gustado verlo jugar a Piero Cari. Creo que ya demostró, en los partidos que le tocó, que el tipo no tiene miedo, agarra la pelota y juega. Espero verlo en noviembre”, mencionó Erick Delgado sobre la convocatoria de Piero Cari.

Hay que recordar que el técnico interino Manuel Barreto no convocó a Piero Cari a la Selección Peruana. Si bien el volante tiene condiciones, en las últimas fechas no ha sido convocado por Alianza Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana vuelve a jugar en el mes de noviembre, en la ventana de la próxima Fecha FIFA. Todavía con Manuel Barreto como técnico interino, la ‘Bicolor’ asumirá dos partidos amistosos en Rusia.

Así es, la Selección Peruana jugará en Rusia por la Fecha FIFA de noviembre. En esta ocasión chocará ante Rusia el miércoles 12 de noviembre y ante Chile el martes 18 de noviembre.

Piero Cari junto al portero Pedro Gallese en la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuántos años tiene Piero Cari?

Piero Cari tiene 18 años pues nació el 21 de agosto del 2007. Juega para Alianza Lima y quedó fuera de la Selección Peruana de Manuel Barreto.

¿Hasta cuándo Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según información oficial de Transfermarkt.

