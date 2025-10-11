En Europa ya empiezan a ver a Maxloren Castro tras gran actuación en el Chile vs. Perú: “Habilidad técnica y movimiento”

A pesar de la derrota por 2-1 que sufrió la Selección Peruana a manos de la Selección Chilena en la última jugada del partido, no hay duda alguna de que se pudieron observar algunos buenos rendimientos de jugadores nuevos. Uno de los que hizo bien las cosas mientras estuvo en la cancha fue Maxloren Castro, quien arrancó las acciones como una especie de segundo delantero que tenía libertad en el ataque y que a la vez tuvo chances para abrir el marcador.

Con 17 años de edad y un presente importante en Sporting Cristal durante la temporada 2025, Maxloren Castro evidenció que se encuentra en una etapa de crecimiento y que justamente rendimientos como los de ayer en el Estadio Bicentenario de La Florida podrían acercarlo al extranjero, tal y como se ha podido conocer en las últimas horas gracias a la publicación de un reconocido portal deportivo que siempre genera tendencia.

Fuente: La Bicolor

Estamos hablando de la cuenta ‘Scout Europe‘ que a través de ‘X’ destacó el progreso de Maxloren Castro en su corta trayectoria en el fútbol peruano. Además, no podemos perder de vista que tras lo hecho en el Clásico del Pacífico ya empezó a ganarse un nombre en las planificaciones de la Selección Peruana. “Destacó rápidamente en las categorías inferiores del Sporting Cristal gracias a su habilidad técnica y su movimiento en espacios reducidos”.

¿Qué dice exactamente el portal europeo sobre Maxloren Castro?

“Maxloren Sannoe Castro Rufino nació en Callao, Perú, el 8 de diciembre de 2007 (a los 17 años). Comenzó a jugar al fútbol a temprana edad y juega como extremo izquierdo. Comenzó su trayectoria futbolística en la academia local Tiwinza Los Potrillos antes de unirse a las categorías inferiores del Sporting Cristal. Su ascenso en la academia, sumado a la tradición del club de integrar jóvenes jugadores en la selección mayor, lo llevó al nivel profesional a temprana edad”; publicó el portal ‘Scout Europe‘ a través de ‘X’.

Además, destacaron que el debut profesional de la joya de Sporting Cristal se dio en la temporada 2024 y que en ese mismo año pudo anotar su primer gol, siendo de esta manera un titular muy recurrente en el equipo. Si bien este escenario no representa que automáticamente algunas instituciones del fútbol europeo ya estén interesados en el fichaje del atacante, claramente es un indicio de que sus rendimientos no pasaron desapercibidos en el más reciente Chile vs. Perú.

¿Hasta cuándo es el contrato de Maxloren Castro en Sporting Cristal y cuánto cuesta actualmente?

Maxloren Castro tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026, es decir que todavía le queda un buen tiempo vistiendo la camiseta celeste si es que así lo pretende. En cuanto a su cotización internacional en estos momentos, podemos ver que vale 850 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 3.4 millones, según la web especializada ‘Transfermarkt‘. En resumen, si desde el extranjero siguen el talento del atacante nacional, ya saben dónde acercarse y el monto base que deberían desembolsar.

