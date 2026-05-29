Salió la lista de los jugadores de la Selección Peruana para los amistosos y Renato Tapia reaccionó tras no estar en ella.

La lista de convocados de Selección Peruana para los amistosos ante Haití y España continúa generando polémica entre los hinchas debido a varias ausencias importantes dentro de la nómina presentada por Mano Menezes.

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Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Renato Tapia, mediocampista que actualmente milita en Al Wasl FC y que atraviesa continuidad en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, pero que nuevamente quedó fuera de la convocatoria de la ‘Bicolor’.

Tras conocerse su ausencia, el volante peruano utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje que rápidamente fue interpretado por muchos aficionados como una posible indirecta relacionada con la Selección Peruana.

“Oficialmente se acabó el año, ahora toca descansar y renovar energías para el siguiente”, escribió Renato Tapia junto a varias fotografías vistiendo la indumentaria de su club, publicación que despertó múltiples interpretaciones en redes sociales.

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La última publicación de Renato Tapi tras no ser convocado a la Selección Peruana. (Foto: Instagram Renato Tapia)

Hinchas interpretaron mensaje de Renato Tapia

Muchos usuarios consideraron que la frase “se acabó” podría tener un doble significado y relacionarse directamente con su situación en la Selección Peruana, especialmente tras volver a quedar fuera de una convocatoria importante bajo el mando de Mano Menezes.

Otros hinchas, en cambio, interpretaron el mensaje simplemente como el cierre de temporada con Al Wasl FC, aunque el debate sobre el futuro de Renato Tapia en la ‘Bicolor’ sigue creciendo conforme avanzan las decisiones del nuevo comando técnico peruano.

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La lista completa de los convocados de la Selección Peruana para los partidos ante Haití y España. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Haití?

Perú juega ante Haití este viernes 5 de junio desde las 7:00 PM. El partido será en el NU Stadium ubicado en Miami, Estados Unidos.

¿Cuándo juega Perú vs. España?

Perú se mide ante España en un amistoso por la Fecha FIFA el lunes 8 de junio desde las 9:00 PM. El partido será en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

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Datos claves

Renato Tapia quedó fuera de la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Haití y España.

El mediocampista del Al Wasl FC publicó un mensaje en Instagram anunciando el fin de su año futbolístico.

Los hinchas interpretaron su publicación como una posible indirecta sobre su situación actual en la Bicolor.