Mano Menezes explicó por qué no convocó a Joao Grimaldo: “Tenemos pequeñas variantes”

Joao Grimaldo es una de las ausencias en la lista de convocados de Mano Menezes para los partidos de Perú ante Haití y España.

Mano Menezes informó de manera oficial la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos ante Haití y España por la fecha FIFA de junio, previa al Mundial 2026. Entre las novedades de la convocatoria destaca la ausencia de Joao Grimaldo, una de las figuras que ha tenido ‘La Bicolor’ en sus últimos partidos.

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Joao Grimaldo, quien tuvo una buena temporada con el Sparta Praga (junto a Oliver Sonne), venía siendo una de las gratas apariciones de la Selección Peruana en los últimos partidos amistosos. Por eso, su ausencia en la lista para los partidos de junio llamó la atención de los fanáticos.

Mano Menezes explicó la ausencia de Joao Grimaldo en la lista de la Selección Peruana

La lista de convocados de la Selección Peruana mantiene la base de los nombres que estuvieron en la anterior lista de marzo. De todas maneras, hay algunas novedades. Mano Menezes, en una entrevista en el canal de YouTube Bicolor+, habló al respecto.

“19 jugadores estaban en la lista anterior y tenemos pequeñas variantes. Tenemos jugadores que no están como el caso de Grimaldo por estar con una lesión“, aseguró Mano Menezes a la periodista Daniella Fernández Vassallo. De esta manera, se confirma que el futbolista del Sparta Praga no está disponible por una dolencia y es baja.

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“Algunos entendemos que, por su momento, con justicia, entran a la selección porque, como digo siempre, combinar el histórico de los jugadores en la selección con el momento que viven y la idea de reconstrucción que tenemos”, agregó el entrenador brasileño.

¿Qué lesión padece Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo sufrió una lesión muscular en un partido con el Sparta Praga el pasado 3 de mayo. En un partido de la liga local ante el Jablonec, se retiró del campo a los 15 minutos de partido debido a esta lesión. El club descartó que tuviese una rotura grave, pero no brindó detalles de los tiempos de recuperación.

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Menezes decidió no arriesgar con su presencia en estos partidos amistosos, por lo que se especula con que pudo haber tenido algún tipo de rotura menor, pero que le impide aún estar al 100 por ciento físicamente.

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