La gran noticia que recibió Felipe Chávez tras regresar al Bayern Múnich

Felipe Chávez no seguirá en el Colonia y regresa al Bayern Múnich, pese a esto recibió una tremenda noticia que nadie esperaba.

Felipe Chávez no tuvo una gran temporada 2025-26, si bien consiguió su tan ansiado debut en la Bundesliga. No consiguió el objetivo de tener continuidad, se fue a un equipo que no lo tomó en cuenta y ahora retorna al Bayern Múnich. Pero no todo es malo, ya que actualmente recibió una gran noticia que lo podría motivar.

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Y es que el peruano-alemán aumentó su valor en el mercado. Pese a no tener tantas oportunidades en el Colonia, hoy es uno de los jugadores nacionales más caros en cuanto a cotización. Con 4 millones de euros es uno de los jugadores mejor valorados a lo largo y ancho del mundo.

Nuevo valor de Felipe Chávez (Foto: Transfermarkt).

Esto habla muy bien de la proyección que podría tener Chávez en el fútbol. Recordemos que tan solo tiene 19 años de edad. Por lo que encima todavía tiene una carrera bastante importante, así que podrá conseguir nuevas oportunidades que le permitan mostrarse mejor.

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Hay que precisar que en su llegada al cuadro de Colonia su valor era solo de 2 millones de euros. Así que hablamos de un aumento del doble en solo unos meses de estar jugando. Lo que habla muy bien de su gran talento.

¿Dónde jugará Felipe Chávez en el 2026-27?

Se espera que en el Bayern Múnich puedan encontrar un nuevo club para él, pues se sabe que no tiene espacio en el primer equipo. Es difícil que un jugador de su nivel pueda ganarse un lugar en este club tan importante. Por lo que se espera que pronto pueda llegar una oferta por él.

Felipe Chávez en Bayern Múnich (Foto: Getty).

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Si hay un jugador que pasó lo mismo ese es Matteo Pérez, quien también decidió probar suerte en otro club y llegó al Dinamo Zagreb. Equipo al que pertenece y con el que ha conseguido dos títulos esta temporada. Lo que si es real, que podría ser un gran camino para Chávez el buscar nuevos aires en Europa.

Felipe Chávez y la Selección Peruana

Esto es algo que le falta a Felipe Chávez, el poder convertirse en un jugador importante para la Selección Peruana. Decidió no ser convocado para ganarse un lugar en el Colonia la pasada convocatoria, por lo que se espera que esté ante Haití y España.

Será una gran oportunidad para ver lo que puede hacer el ‘Pippo’ con el equipo patrio. Incluso, de llegar a brillar podría llamar la atención de nuevos clubes para que lo puedan fichar en el mercado de verano europeo.

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