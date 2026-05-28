Joven extremo del cuadro 'crema' que juega en Liga 3, podría ser promovido al primer equipo para la segunda mitad del campeonato.

Universitario de Deportes ya empieza a planificar lo que será el Torneo Clausura 2026 y, aunque todavía no se ha abierto oficialmente el mercado de pases, en Ate ya tendrían en la mira a un futbolista que podría convertirse en una de las principales novedades del plantel profesional.

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Se trata de Christopher Loayza, joven extremo de apenas 18 años que actualmente pertenece al club ‘crema’ y viene destacando en la Liga 3. Además, el atacante ha sido considerado recientemente como sparring de la Selección Peruana, situación que le permitió ganar mayor exposición en el entorno futbolístico nacional.

Se reveló el interés de Universitario por Christopher Loayza

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’ de L1 Max, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio detalles sobre la situación del futbolista y aseguró que dentro de Universitario existe una buena impresión respecto a sus condiciones.

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“Hay un jugador que en este momento pertenece a la ‘U’, ha estado en la Liga 3 y que está haciendo sparring con la Selección Peruana, es Christopher Loayza. Según lo que me dicen, a Mano Menezes le ha gustado mucho lo que viene haciendo y esa información llegó a Cúper”, comentó el comunicador.

Asimismo, el comunicador explicó que el actual comando técnico también habría seguido de cerca el rendimiento del extremo en las últimas semanas, dejando sensaciones bastante positivas de cara a una posible promoción al primer equipo.

Loayza tendría una oportunidad en el primer equipo de la ‘U’

De acuerdo a la información brindada por Peralta, todo hace indicar que Christopher Loayza será sumado a los trabajos del plantel principal durante el periodo de para que afrontará Universitario en las próximas semanas.

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La intención de la institución sería evaluar de cerca su desempeño y adaptación junto al resto de futbolistas del primer equipo. En caso logre convencer al comando técnico, el atacante podría convertirse en una alternativa real para disputar el Torneo Clausura 2026.

“Básicamente, todo hace indicar que lo van a sumar para que trabaje con el primer equipo durante el tiempo de para. Si cumple con las expectativas, que creo que sí las va a cumplir, puede ser uno de los jugadores que sumen y utilicen para el Clausura”, agregó Peralta.

⚠️ ¿Christopher Loayza reforzará a Universitario para el Torneo Clausura?



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Con apenas 18 años, Loayza aparece como una de las principales apuestas de la ‘U’ pensando en el futuro. Su desempeño en la Liga 3 y su experiencia reciente como sparring de la ‘Bicolor’ lo colocan como uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de la institución de Ate.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes evalúa promocionar al extremo juvenil Christopher Loayza para el Torneo Clausura.

El futbolista de 18 años destaca en la Liga 3 y como sparring de la Selección Peruana.

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