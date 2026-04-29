“A trabajar en conjunto”: la durísima crítica de Zé Ricardo hacia la FPF por falta de apoyo a Sporting Cristal

No todo parece alegría en la interna de Sporting Cristal. Si bien consiguieron una gran victoria ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2026, el entrenador Zé Ricardo manifestó cierto nivel de molestia por la falta de apoyo de la Federación Peruana de Fútbol hacia los equipos nacionales que vienen compitiendo en el ámbito continental, es decir que no solo a los rimenses.

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En conferencia de prensa luego del 2-0 ante Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, Zé Ricardo explicó cómo se dio el encuentro y la manera en que trabajaron el triunfo desde lo estratégico para ahora estar en una posición muy expectante en la Copa Libertadores 2026. Además, no perdió la oportunidad de dar un mensaje de reflexión hacia la interna de la FPF.

“Pienso que la FPF debería apoyar más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así. No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. Se debe trabajar en conjunto para mejorar el fútbol peruano”; manifestó Zé Ricardo.

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Y es que no podemos perder de vista que Sporting Cristal no la pasa nada bien en el Torneo Apertura 2026. La seguidilla de partidos los viene complicando en demasía y quizá se haya dado algún pedido de reprogramación para justamente aliviar dicho escenario, con lo cual las más recientes declaraciones de Zé Ricardo dan a entender una importante falta de apoyo al respecto.

Lo que se le viene pronto a Sporting Cristal en Liga 1 y en Copa Libertadores tras vencer a Junior

El más reciente triunfo frente a Junior fue muy importante, pero ahora Sporting Cristal deberá enfocarse en recuperar algo de terreno en el Torneo Apertura 2026 cuando el próximo domingo 3 de mayo reciban a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo a las 11:00 horas. No será un duelo para nada sencillo, así que veremos cómo es que los celestes enfrentan este nuevo objetivo.

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Pocos días después, el martes 5 de mayo para ser más exactos, jugarán frente a Palmeiras en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute a las 17:00 horas en el marco de la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Es decir, los liderados técnicamente por Zé Ricardo no tendrán un descanso prolongado entre ambos partidos, lo cual sin duda alguna representa un desafío mucho mayor.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Zé Ricardo criticó a la FPF por no reprogramar partidos de equipos en torneos internacionales.

criticó a la por no reprogramar partidos de equipos en torneos internacionales. Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva.

venció a en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo rimense recibirá a Cusco FC el 3 de mayo y a Palmeiras el 5 de mayo.