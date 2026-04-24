Agustín Lozano reveló los novedosos cambios para la Liga 1 2027: “Por el bienestar del fútbol peruano”

El día de hoy se celebró la presentación oficial de la Liga Nacional Juvenil que comprenderá una competencia descentralizada en el territorio nacional para potenciar a las divisiones menores. Frente a este contexto es que se tuvo la presencia de Agustín Lozano para explicar ciertos detalles de este campeonato y de lo que se proyecta en la organización de la Liga 1 2027.

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Fuente: FPF.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol atendió a los medios deportivos y resaltó que se darán cambios muy importantes en el desarrollo de la Liga 1 2027, claramente pensando en una pronta mejoría en varios aspectos. Siendo la oportunidad a los más jóvenes como uno de los pilares en esta decisión junto al área deportiva en Videna, el cupo de extranjeros también será verificado.

“La Federación Peruana de Fútbol ha determinado que para el próximo año, tanto Liga 1 como Liga 2, la participación de extranjeros será recortada. De manera progresiva, vamos a recortarlo. Así como hoy existe una exigencia en Liga 3 para que participen 5 jugadores Sub-20, seguramente el próximo año habrá una participación obligatoria de los jugadores Sub-20 en Liga 2 y Liga 1″; aseguró Agustín Lozano respecto a las variantes de cara al torneo peruano del 2027.

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“La FPF ha determinado que para el próximo año, tanto en Liga1 y Liga2 la participación de los extranjeros será recortada de manera progresiva. Habrá participación de la Sub20 en la Lig1”



Agustín Lozano, Presidente de la FPF



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En esta misma línea, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol resaltó que dichas decisiones tienen un único objetivo en conjunto. “Son disposiciones que se han tomado en bienestar del fútbol peruano. Además, son disposiciones para cumplirlas, las cuales obedecen a un estudio responsable en donde han participado diferentes autores como la FPF, la FIFA y la Conmebol“.

Las proyecciones de Agustín Lozano con la Selección Peruana de Mano Menezes

Si bien se explicaron las modificaciones que tendrá la competencia de la Liga 1 2027, Agustín Lozano también se dio un tiempo para revelar las proyecciones que tiene la Federación Peruana de Fútbol respecto al futuro cercano de la Selección Peruana que lidera técnicamente Mano Menezes. Hablando de competir de manera oficial en ciudades de altura, la postura sigue siendo la misma.

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Así como recientemente se pudo conocer que Jean Ferrari y Mano Menezes viajarán a ciudades como Juliaca y Punto para analizar las posibilidades de jugar en estas latitudes las próximas Eliminatorias Sudamericanas, el presidente de la FPF destacó que Cusco no se queda atrás e incluso tendría muchas chances de albergar dicho torneo, sobre todo cuando el equipo femenino ya lo viene haciendo y todo parece indicar que los resultados pueden seguir mejorando.

"CUSCO ES UNA CANDIDATA PARA SER UNA DE LA SEDES DE PERÚ EN LAS PRÓXIMAS ELIMINATORIAS". 🇵🇪



Agustín Lozano, presidente de la FPF, dio detalles sobre donde jugará Perú las próxima eliminatorias. También habló de los próximos amistosos de la Selección. ⚽



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DATOS CLAVES

Agustín Lozano anunció que se recortará el cupo de extranjeros en la Liga 1 2027 .

anunció que se recortará el cupo de extranjeros en la . La FPF establecerá la participación obligatoria de jugadores Sub-20 en Primera y Segunda División.

establecerá la participación obligatoria de jugadores en Primera y Segunda División. Cusco se perfila como sede para las Eliminatorias Sudamericanas tras la inspección de estadios.