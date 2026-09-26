En plena fecha FIFA, Pedro Gallese aprobó la medida de la FPF para competir en la altura de Cusco y Puno

Pedro Gallese fue contundente sobre la posibilidad de jugar oficialmente en ciudades como Cusco y Puno de cara al próximo proceso clasificatorio. Es más, habló de su propia experiencia en la altura.

La Selección Peruana se encuentra en una etapa de gira norteamericana para seguir potenciando el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes. Con un proyecto deportivo que emerge desde la Federación Peruana de Fútbol, el escenario de competir oficialmente en ciudades de altura está aprobado y ahora se tuvo la postura de un referente de la plantilla como es Pedro Gallese.

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Fuente: FPF.

Sabiendo de su importancia en el equipo nacional al ser el principal capitán y referente máximo, la palabra de Pedro Gallese era realmente importante para conocer qué piensa de jugar en Cusco o Puno como ya lo tienen estipulado desde la interna de Videna. Sin dar más vueltas, el experimentado guardameta se mostró de acuerdo con la medida y aseguró que si es beneficioso, no hay drama.

“El grupo está con la ilusión de construir algo y prepararnos para las Eliminatorias, que serán muy duras. Mientras que sea beneficioso para la Selección Peruana, bienvenido. Uno que jugó en la Liga 1, ahí hay muchos partidos que se juegan en altura y uno ya sabe jugar en altura. Mientras sea más beneficioso para el equipo, bienvenido sea”; expresó Pedro Gallese en ‘Telemundo Deportes‘.

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Frente a estas declaraciones, recordemos que los recintos deportivos en donde Perú jugará el próximo proceso clasificatorio serán el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en Cusco y el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Es así que desde la FPF saben que van teniendo la aprobación de los máximos referentes para seguir apostando por sus planificaciones.

La palabra de Pedro Gallese en la previa del amistoso entre Perú vs. Estados Unidos

En la previa del amistoso internacional de hoy ante Estados Unidos a disputarse en el Inter&Co Stadium de Orlando, Pedro Gallese mostró sus sensaciones de lo que representa este encuentro para la Selección Peruana. Reconociendo que el fútbol norteamericano viene creciendo mucho durante el último tiempo, el arquero nacional aseguró que se viene un trámite de diversas emociones.

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“Sabemos que Estados Unidos creció mucho en la parte de fútbol. Hay jugadores que han estado en Europa, en buenos clubes y va a ser durísimo. En Estados Unidos se está conectando más la gente con el fútbol. A la gente queremos decirles que vengan porque se van a ir conformes con el partido y porque Perú también prioriza jugar bien”; comentó Pedro Gallese.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Pedro Gallese respaldó jugar en la altura si beneficia a la Selección Peruan a.

respaldó jugar en la altura si beneficia a la a. Cusco y Puno serán las sedes de Perú para las próximas Eliminatorias .

serán las sedes de para las próximas . Inter&Co Stadium de Orlando albergará el amistoso de hoy frente a Estados Unidos.