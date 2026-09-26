Tras el gol de Justin Ellis para adelantar a Estados Unidos, apareció Gianluca Lapadula para el empate. Gran centro de Yoshimar Yotún.

La Selección Peruana llegó al empate rápido en el partido amistoso ante Estados Unidos en Orlando. Luego del 1-0 de Justin Ellis a los 4 minutos de juego, apareció el goleador Gianluca Lapadula con un gran cabezazo para el empate 1-1 en el primer tiempo.

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Justin Ellis, futbolista de Orlando City SC, había adelantado a la Selección de Estados Unidos con un cabezazo para descolocar a Pedro Gallese, quien no pudo llegar al segundo palo. Esto fue en la primera pelota parada del partido.

El partido parecía ser muy cuesta arriba para ‘La Bicolor’, pero se pudo acomodar rápido y logró llegar al empate 1-1. Desde tres cuartos, Yoshimar Yotún metió el centro a la altura del área chica, no salió Matt Freese, y Lapadula ganó de cabeza para cambiar la dirección del balón y lograr el gol.

Gianluca Lapadula ha regresado al gol con Perú después de dos años. 🇵🇪⚽️



En su primera titularidad en la era Mano Menezes, ha anotado con un soberbio cabezazo ante Estados Unidos. 💪🏻🔝 pic.twitter.com/915MnKBhQq — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 26, 2026

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Este fue el gol número 11 para ‘Il Bambino’ con ‘La Bicolor’ en su partido número 43. Su última anotación con el combinado blanquirrojo fue el 22 de marzo de 2024 en un partido amistoso, que fue victoria 2-0 ante Nicaragua en Matute (el otro gol había sido de Joao Grimaldo).

El regreso de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana

Su vuelta a la Selección Peruana se dio en un buen momento individual con Universitario de Deportes. En 10 partidos en el Torneo Clausura 2026 anotó seis tantos. Por este motivo, Mano Menezes confió en su regreso y éste le paga con un buen gol.

La presencia del atacante de 36 años también se da en un contexto de falta de variantes en la posición. Durante el ciclo de Mano Menezes, el centrodelantero titular ha sido Álex Valera con ciertas oportunidades de pocos minutos para Adrián Ugarriza. Ambos también están convocados en esta fecha FIFA.

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