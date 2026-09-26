Predicción Amistoso FIFA: resultado exacto de Perú vs. Estados Unidos, según la IA

La tecnología dio su veredicto sobre el amistoso de hoy entre Perú vs. Estados Unidos y el resultado final fue declarado. Conoce todos los detalles.

Quedan pocas horas para que empiece a rodar el balón en el amistoso internacional entre Perú vs. Estados Unidos. Hasta el momento existen diversos análisis futbolísticos de lo que cada equipo podría mostrar en el campo de juego del Inter&Co Stadium de Orlando. Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial es que podemos conocer el trámite del duelo y cómo quedará el marcador final.

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En cuanto a las novedades de ambas selecciones, Perú recupera algunos referentes en su platilla como es el caso de Gianluca Lapadula, quien sería titular el día de hoy. Por otro lado, Estados Unidos vive una etapa de rotación y prueba de nuevos jugadores en su convocatoria, aunque de todas maneras para muchos podría partir como gran favorito por lo que hizo durante el Mundial 2026.

Dicho esto, la Inteligencia Artificial reveló que el amistoso internacional de hoy entre Perú vs. Estados Unidos terminará empatado 1-1 en el Inter&Co Stadium. Al ser un encuentro preparatorio y en donde cada uno de los entrenadores prioriza distintos aspectos de juego, las variantes podría ocasionar una modificación en el análisis y existe un 45% de probabilidad para la igualdad.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el empate entre Perú vs. Estados Unidos

Estados Unidos llega a este encuentro con una revolución en su nómina. Mauricio Pochettino ha incluido a 13 futbolistas sin experiencia internacional (muchos provenientes de las selecciones Sub-20 y Sub-17) y ha dejado fuera a sus referentes ofensivos habituales (como Ricardo Pepi o Folarin Balogun ). Aunque su mediocampo mantiene jerarquía de élite con Tyler Adams, Malik Tillman y Gio Reyna , la falta de un centrodelantero consolidado limitará la capacidad de los locales para traducir su dominio territorial en goles ante el rival de turno.

llega a este encuentro con una revolución en su nómina. ha incluido a 13 futbolistas sin experiencia internacional (muchos provenientes de las selecciones Sub-20 y Sub-17) y ha dejado fuera a sus referentes ofensivos habituales (como o ). Aunque su mediocampo mantiene jerarquía de élite con y , la falta de un centrodelantero consolidado limitará la capacidad de los locales para traducir su dominio territorial en goles ante el rival de turno. Ante la importante ausencia de André Carrillo , el técnico Mano Menezes ha replanteado el esquema de la Selección Peruana, abandonando las formaciones conservadoras para apostar por un 4-2-3-1. La presencia de sorpresas como Piero Magallanes y Jhonny Vidales en los extremos, junto al retorno de Oliver Sonne por la banda, le dará a los incaicos una frescura en ataque que no tenía. Sin embargo, la falta de compenetración de estos nuevos intérpretes generará imprecisiones en los metros finales.

, el técnico ha replanteado el esquema de la Selección Peruana, abandonando las formaciones conservadoras para apostar por un 4-2-3-1. La presencia de sorpresas como y en los extremos, junto al retorno de por la banda, le dará a los incaicos una frescura en ataque que no tenía. Sin embargo, la falta de compenetración de estos nuevos intérpretes generará imprecisiones en los metros finales. El partido será sumamente friccionado en la medular. La dupla de contención peruana conformada por Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún sufrirá para contener el vértigo de Reyna y Tillman . La proyección estadística indica que el gol de Estados Unidos llegará producto de una transición rápida rompiendo la primera línea de presión peruana. Por su parte, Perú aprovechará la inexperiencia de la zaga estadounidense y el gol del empate peruano se proyecta a través de la viveza de Gianluca Lapadula , pescando un rebote o un centro lateral.

y sufrirá para contener el vértigo de y . La proyección estadística indica que el gol de Estados Unidos llegará producto de una transición rápida rompiendo la primera línea de presión peruana. Por su parte, Perú aprovechará la inexperiencia de la zaga estadounidense y el gol del empate peruano se proyecta a través de la viveza de , pescando un rebote o un centro lateral. En conclusión, veremos un primer tiempo muy dinámico. Estados Unidos impondrá condiciones físicas y buscará hacer daño con asociaciones rápidas por el centro, mientras que el renovado Perú de Mano Menezes responderá con contragolpes por las bandas utilizando a sus nuevas piezas ofensivas. Ambos lograrán perforar redes aprovechando desajustes defensivos lógicos de procesos incipientes, pero la cascada de sustituciones en la segunda mitad sellará un merecido empate 1-1, dejando conclusiones positivas.

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¿A qué hora se juega el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos?

Perú | Disney+ Premium, Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel), América TV y América TV GO

Resto de Sudamérica (excepto Brasil) y Centroamérica | Disney+ Premium

Brasil | ESPN Brasil y Disney+ Premium

México | ESPN 2 México y Disney+ Premium

Estados Unidos | fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio

DATOS CLAVES

1-1 es el empate pronosticado por la Inteligencia Artificial entre Perú y Estados Unidos .

es el empate pronosticado por la entre y . Gianluca Lapadula será titular en el nuevo esquema 4-2-3-1 de la Selección Peruana.

será titular en el nuevo esquema 4-2-3-1 de la 15:30 horas iniciará el partido amistoso transmitido por América TV y Disney+ Premium.