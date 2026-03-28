Mensaje a Mano Menezes: Los dos jugadores más pedidos por los hinchas de Perú y no fueron titulares ante Senegal

Mano Menezes confirmó una alineación llamativa para su debut como entrenador de la Selección Peruana. Para el partido ante Senegal en el Stade de France de París, el entrenador brasileño le dio la confianza a ciertos nombres, pero los hinchas de ‘La Bicolor’ piden por otros.

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Perú vs. Senegal es el primer partido para Mano Menezes como seleccionador peruano. Y en su alineación titular llamó la atención con la presencia de algunos nombres como Jairo Vélez o Alfonso Barco de defensor central. Esto no ha gustado a los hinchas de la Selección.

Los jugadores más pedidos por los hinchas de la Selección Peruana

Cuando se confirmó la alineación de la Selección Peruana, hubo muchos comentarios pidiendo a dos jugadores en específico. A muchos hinchas los sorprendieron con las ausencias de Joao Grimaldo en el extremo derecho y de Fabio Gruber en la zaga central.

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Grimaldo, de presente en el Sparta Praga junto a Oliver Sonne, utiliza la camiseta número 10 de la Selección Peruana. Sin embargo, Mano Menezes optó por ubicar a André Carrillo por el lado derecho, algo que tampoco gustó en el hincha blanquirrojo.

A su vez, Alfonso Barco, de buena actualidad en el HNK Rijeka de Croacia, se ubica en la zaga central, toda una innovación, ya que a ‘Fonchi’ se lo acostumbra a ver como volante central. Los hinchas pedían a Fabio Gruber, quien actúa en el fútbol alemán, aunque también viene de una lesión.

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La alineación titular de la Selección Peruana ante Senegal

La primera alineación de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana tiene a los siguientes once jugadores: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Jairo Vélez, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera y Álex Valera.

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