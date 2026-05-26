Se abre el mercado de pases de la Liga 1 para el Torneo Clausura 2026 y se conoció el interés de Alianza Lima por el 'Tunche' Rivera.

José Rivera se ha convertido en uno de los nombres más comentados de cara al próximo mercado de pases de la Liga 1 de Perú, que abrirá oficialmente entre el 1 de julio y el 11 de agosto pensando en el inicio del Torneo Clausura 2026. El delantero crema despertó el interés de clubes importantes como Alianza Lima y Sporting Cristal.

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Sin embargo, desde Universitario de Deportes ya tomaron una postura firme respecto al futuro del atacante peruano y no contemplan negociar directamente con ninguno de sus rivales históricos del campeonato peruano.

La decisión dentro del cuadro crema sería clara: si eventualmente José Rivera termina siendo vendido o prestado, no será hacia Alianza Lima ni tampoco hacia Sporting Cristal, debido a que consideran que reforzarían directamente a competidores por el título nacional.

Toda esta situación aparece luego del polémico episodio que protagonizó el ‘Tunche’ tras el partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, cuando pateó la camiseta crema en el estadio Monumental luego de ser sustituido.

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José ‘Tunche’ Rivera festejando su gol con Universitario en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

José Rivera sigue envuelto en tensión dentro de Universitario

Si bien José Rivera ya pidió disculpas públicamente por lo ocurrido, distintas versiones cercanas al club indican que todavía existirían conflictos internos con parte del plantel y el entorno deportivo de Universitario de Deportes.

De hecho, el delantero no fue considerado en los dos últimos encuentros del equipo crema bajo el argumento oficial de una lesión, aunque especialistas e informadores cercanos al club sostienen que su ausencia respondería más a una especie de “separación interna” tras el incidente ocurrido en el estadio Monumental durante el partido ante Atlético Grau, en cotejo por la fecha 15 del Torneo Apertura.

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José ‘Tunche’ Rivera festejando uno de sus goles con Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo José Rivera tiene contrato con Universitario?

José Rivera tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, tras ser fichado en enero del 2023.

¿Cuánto vale José Rivera actualmente?

José Rivera vale 800 mil euros a sus actuales 29 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

José Rivera despertó el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal para el mercado de pases.

La directiva de Universitario de Deportes decidió no negociar a José Rivera con rivales históricos.

El delantero quedó fuera de dos partidos tras patear la camiseta crema en la fecha 15.