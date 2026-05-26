Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Tolima por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Entérate dónde ver EN VIVO Universitario vs. Tolima, por la Copa Libertadores 2026. Los detalles para este partido internacional de CONMEBOL.

Universitario de Deportes recibe esta noche a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate por la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El compromiso, pactado para las 7:30 p. m. (hora peruana y colombiana), definirá el futuro internacional de la escuadra dirigida por Héctor Cúper en la presente temporada.

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El panorama para el conjunto crema es definitivo y no otorga margen de error tras su reciente empate sin goles frente a Nacional de Uruguay. Una victoria frente al cuadro de Ibagué le permitirá alcanzar las 8 unidades, asegurar el segundo lugar de su zona y sellar su boleto a los octavos de final.

El criterio de desempate de Conmebol define el Grupo B

Actualmente, Coquimbo Unido lidera el Grupo B con 10 puntos y ya aseguró su clasificación matemática a la siguiente ronda. Deportes Tolima marcha en el segundo lugar con 7 unidades, mientras que Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay comparten el fondo de la tabla con 5 puntos cada uno.

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Bajo el nuevo reglamento de la competición, el primer criterio de desempate ante igualdad de puntos es el enfrentamiento directo y no la diferencia de goles global. Debido a que la “U” empató 0-0 con Tolima en Colombia, un triunfo esta noche le otorgará la ventaja directa sobre los cafeteros por puntos obtenidos entre sí.

Deportes Tolima, bajo las órdenes de Lucas González, llega a la capital peruana golpeado tras caer por 3-0 ante Coquimbo Unido en la jornada previa. A pesar de ese tropiezo, el elenco colombiano mantiene la ventaja en la tabla y solo necesita un empate en Lima para sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Canales de TV para ver el Universitario vs. Deportes Tolima

La transmisión oficial del vibrante encuentro para el territorio peruano y el resto de Sudamérica estará a cargo de la señal internacional de ESPN. Según la información conocida previamente, los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de operadoras como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

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En lo que respecta a las plataformas digitales, el partido se emitirá exclusivamente por la aplicación de streaming Disney+ Premium. Esta alternativa legal permitirá a los usuarios sintonizar el evento deportivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes de forma simultánea.

Detalles arbitrales y ambiente en el Estadio Monumental

El arbitraje de la contienda estará bajo la supervisión del juez principal brasileño Paulo Zanovelli da Silva. El colegiado tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un Estadio Monumental que lucirá un marco imponente de aficionados locales que buscan presenciar el regreso de su equipo a las etapas decisivas de América.

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