Franco Velazco es el enorme señalado, por todos los hinchas de Universitario de Deportes en redes. Tras quedar eliminados de todas las Copas.

La eliminación de Universitario de Deportes de los torneos continentales ha desatado una crisis total en las redes sociales. Tras el amargo empate 0-0 frente a Deportes Tolima, los hinchas cremas estallaron contra la dirigencia por el fracaso deportivo.

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El descontento popular no tardó en encontrar responsables directos tras quedar fuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La afición merengue apunta a la directiva por considerar que el equipo desaprovechó una fase de grupos bastante accesible.

Franco Velazco en el ojo de la tormenta: El contexto de la crisis crema

El empate sin goles ante el conjunto colombiano sepultó las aspiraciones internacionales de Universitario en la temporada 2026. La molestia principal del universo crema radica en la inoperancia y las decisiones administrativas del administrador temporal.

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Los fanáticos de la escuadra estudiantil califican el resultado como un “año perdido” debido a la mala gestión del plantel. La ruptura entre la grada y las oficinas de la institución parece no tener retorno tras este duro golpe internacional.

Las duras citas de la hinchada contra Franco Velazco y Álvaro Barco

La frustración de los hinchas de Universitario se canalizó a través de fuertes reclamos dirigidos directamente al administrador y al director deportivo. Los calificativos de soberbia y mala gestión se repitieron constantemente en las plataformas digitales.

Aquí recopilamos las principales citas de los aficionados merengues en las redes sociales:

“Lárgate Velazco. La culpa es todita de Franco Velazco y Álvaro Barco”.

“Una cachetada para el soberbio de Velazco y Álvaro Barco, deben ser sancionados”.

“Año perdido. Velazco arruinó todo el equipo, increíble”.

“Quedamos eliminados en el grupo más fácil de la copa, es increíble, toda de Velazco inoperante”.

“Álvaro Barco nos jodió el año. Velazco por imbécil”.

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Franco Velazco se encuentra en el ojo de la tormenta. (Foto: X).

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