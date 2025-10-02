Hinchas destrozan la lista oficial de los nuevos convocados a la Selección Peruana: “Tiempos oscuros”

Salió la tan esperada lista oficial de los nuevos convocados a la Selección Peruana. Siendo el técnico interino Manuel Barreto el encargado de elegir a los mejores elementos, el estratega solo contempló citar a 25 jugadores.

De esta forma, el grupo tendrá la responsabilidad de asumir el cotejo ante Chile el próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Pero, más allá de la expectativa del partido, con los nuevos elementos se confirma la idea del cambio generacional.

Pero no todos estuvieron muy contentos con la decisión. De hecho fueron más los enojados que los contentos respecto a la lista de nuevos jugadores de la Selección Peruana. Así pues, la cuenta de la Bicolor cerró sus comentarios en X, pero sí los mantuvo en Instagram.

Hasta allí llegamos para recoger los comentarios de los hinchas de la Selección Peruana. En ese sentido, algunos apuntaron a la ausencia de Oliver Sonne, mientras que otros auguraron un futuro oscuro a la ‘Bicolor’.

Hinchas se quejaron de la nueva lista de Perú. (Foto: Instagram)

Lista oficial de nuevos convocados a la Selección Peruana

El técnico interino Manuel Barreto decidió convocar a 25 jugadores a la nueva Selección Peruana. Siendo parte del proceso del cambio generacional, sorprendió la juventud de varios y las ausencias de otros.

Si bien se entendía que no iban a estar contemplados los grandes consagrados y habituales convocados a la Selección Peruana, sí causó impacto que no estén Oliver Sonne ni Pedro Gallese.

Lista oficial de nuevos convocados a la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

Perú se mide ante Chile este viernes 10 de octubre en Santiago. El partido será un amistoso en el marco de la Fecha FIFA del mes de octubre.

¿Qué jugadores faltaron en la lista de Perú?

El técnico interino Manuel Barreto sacó una lista de 25 convocados en la que destacan grandes ausencias como los consagrados Pedro Gallese, Renato Tapia, Pedro Aquino o Paolo Guerrero.