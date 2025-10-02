¿Por qué Manuel Barreto no convocó a Fabio Gruber y Alexander Robertson a la nueva Selección Peruana?

La Selección Peruana ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto, quien ha presentado su primera convocatoria para el amistoso contra Chile. Esta lista destaca por la inclusión de jóvenes promesas como Felipe Chávez (Bayern Múnich) y talentos locales, evidenciando un claro proceso de recambio generacional. Sin embargo, la ausencia de los defensores con ascendencia europea Fabio Gruber (Núremberg) y Alexander Robertson (Cardiff City F.C.) ha generado sorpresa entre los aficionados.

Ausencias increíbles en la Selección Peruana

La omisión de Gruber y Robertson ha causado inquietud, especialmente porque ambos jugadores, que militan en ligas europeas, habían sido gestionados previamente por la Federación Peruana de Fútbol, la cual incluso envió las cartas de reserva a sus respectivos clubes internacionales. Este paso administrativo, que permite su eventual convocatoria, hizo que los hinchas esperaran verlos en esta nómina.

No obstante, el periodista deportivo Gustavo Peralta ha aclarado que el envío de una carta de reserva no implica una convocatoria automática, sino que notifica a los clubes. La decisión del cuerpo técnico de Manuel Barreto fue esperar por estos jugadores, posponiendo su debut porque ahora al parecer está viendo otras opciones que le puedan sumar de manera inmediata.

Fabio Gruber (Núremberg de Alemania). (Foto: X).

Alexander Robertson (Cardiff City F.C. de Gales). (Foto: X).

¿Por qué no llamaron a Gruber y Robertson?

La estrategia de la FPF y Barreto apunta a una planificación a mediano plazo. Se espera que tanto Gruber y Robertson, como otros nuevos talentos, sean convocados en la siguiente ventana FIFA de noviembre, posiblemente para amistosos en Rusia. Este escenario les ofrecería una oportunidad para adaptarse sin la presión de un “Clásico del Pacífico”.

A pesar de todo lo que se dice ahora mismo, los seguidores deberán esperar para ver a Gruber y Robertson con la camiseta nacional, la selección ha confirmado que ambos están considerados en el proyecto de renovación. La inclusión de Felipe Chávez es un indicio de esta búsqueda internacional, marcando la lista de octubre como el inicio de un proceso que promete más novedades y talentos “eurocausas” a corto plazo.

