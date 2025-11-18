El error de la Federación Peruana de Fútbol que no perdonaron los hinchas tras perder 2-1 ante Chile

La Selección Peruana está pasando por un momento bastante crítico. La búsqueda de nuevos jugadores no está saliendo como se esperaba, lo que complica poder sacar mejores resultados. Este martes perdieron frente a Chile, no sería un duro golpe si es que la ‘Roja’ no hubiera terminado con 10 hombres. Haciendo que la derrota sea todavía más caótica de lo esperado.

Publicidad

Publicidad

En este caso la Federación Peruana de Fútbol tomó acciones en contra de los hinchas, privándolos de dar su opinión tras el partido. Esto debido a que decidieron volver a cerrar los comentarios para los hinchas en la cuenta de X. Acción que no pasó desapercibido, más bien la publicación del resultado final terminó con más de 100 citas.

En este caso, solo las cuentas verificados llegaron ha hacer comentarios en la misma publicación. Dejando en claro que no deberían de censurar los comentarios de los hinchas. Los cuales están muy molestos con las decisiones que se están dando en este equipo, el cual en tres juegos amistosos no ha sabido ganar ni un solo juego y terminó perdiendo dos.

Publicidad

Publicidad

Esta no es la primera vez que realizan este tipo de acciones, en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 también lo hicieron. Dejando sin chances a los hinchas de expresarse tras los malos resultados que viene sacando el cuadro patrio, que por ahora parece complicado que puedan reponerse.

Jean Ferrari y una dura decisión

Después del comentario de Jean Ferrari contra Ricardo Gareca, la presión para encontrar un nuevo entrenador aumenta en la Videna. Más aun después de los malos resultados que se vienen dando, así que en este caso tendrá que tomar una pronta decisión para poder comenzar con el verdadero cambio generacional que se quiere trabajar.

Publicidad

Publicidad

Pues, según Ferrari, en la era de Gareca no se hizo este trabajo. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, publicó en sus redes sociales.

Ahora, se vienen tiempos apresurados en Videna para que se tome una decisión que va a ser dura, pues no es nada sencillo salir del fondo. Más aun con selecciones que vienen trabajando por años y que ya llevan una gran ventaja.

Datos Claves

La Selección Peruana perdió un amistoso contra Chile , que terminó jugando solo con 10 hombres .

perdió un amistoso contra , que terminó jugando solo con . La Federación Peruana de Fútbol cerró los comentarios en su cuenta de X tras el mal resultado.

cerró los comentarios en su cuenta de tras el mal resultado. Jean Ferrari criticó la era de Ricardo Gareca diciendo que no se hizo un cambio generacional.

Publicidad