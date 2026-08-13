Juega en Portugal y será la principal sorpresa de Mano Menezes en la Selección Peruana

La Selección Peruana está apuntando a considerar caras nuevas. Por eso, Mano Menezes piensa convocar, a un futbolista que milita en Portugal.

La Selección Peruana atraviesa un proceso de reconstrucción táctica y generacional bajo el mando del estratega brasileño Luis Antônio Venker de Menezes, conocido popularmente como Mano Menezes. El nuevo comando técnico de La Bicolor trabaja a contrarreloj para resolver la sequía goleadora que afectó seriamente al equipo durante las Eliminatorias Sudamericanas.

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En medio de este escenario de recambio, un nombre que milita en el fútbol de Europa ha ganado fuerza para convertirse en la gran novedad de la próxima convocatoria del combinado nacional.

Víctor Guzmán vestirá la camiseta de la Selección Peruana de Mayores. (Foto: X).

La revelación que llega desde el Sporting de Lisboa

Se trata de Víctor Guzmán, delantero centro formado en Alianza Lima que actualmente milita en el Sporting CP B de la Liga Portugal 2. Con tan solo 20 años y una imponente estatura de 1.91 metros, el atacante peruano viene sumando minutos y roce competitivo en el fútbol portugués.

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El joven ariete dio sus primeros pasos europeos en la categoría Sub-23 de la escuadra lusa antes de dar el salto definitivo al filial absoluto. Su biotipo físico y capacidad de juego de espaldas lo posicionan como un perfil idóneo para refrescar el ataque de la Blanquirroja.

El anuncio para la Selección Peruana

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta durante la emisión del programa deportivo Hablemos de MAX (emitido por la señal de L1 MAX). Peralta confirmó el seguimiento del comando técnico sobre el ariete nacional.

“Me dijeron que Víctor Guzmán iba a ser una novedad en la lista de la Selección Peruana”, señaló el comunicador en el espacio de análisis periodístico. Gustavo Peralta, Periodista de L1 MAX.

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De confirmarse su llamado oficial por parte de Mano Menezes, Guzmán no solo marcaría su debut en la selección mayor, sino que se perfila como la apuesta inmediata para liderar el ansiado recambio en el área rival.

🎙️ @Gustavo_p4: "Me dijeron que Victor Guzman iba a ser una noverdad en la lista de la selección peruana"



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DATOS CLAVE

Víctor Guzmán milita actualmente en el Sporting CP B de la Liga Portugal 2.

milita actualmente en el Sporting CP B de la Liga Portugal 2. 20 años y 1.91 metros tiene el delantero nacional formado en Alianza Lima .

. Gustavo Peralta reveló que el atacante será convocado a la selección por Mano Menezes.